Premier Morawiecki: Polski Ład będzie przyjęty do końca listopada

Polski Ład będzie przyjęty do końca listopada - powiedział w internetowym wywiadzie z "Super Expressem" premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że rząd ma w parlamencie większość oraz że nie będzie przedterminowych wyborów.

Autor: PAP

Data: 09-09-2021, 19:52

Mateusz Morawiecki: rząd ma w Sejmie większość niezbędną do przyjęcia Polskiego Ładu. Przedterminowych wyborów nie będzie, nie ma potrzeby

Premier był gościem internetowej rozmowy z "Super Expressem" podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Był pytany m.in. o niezadowolenie samorządów z Polskiego Ładu. "System rekompensat dla samorządów, który uzgodniliśmy jest dla ogromnej większości samorządów, dla tych które nie są motywowane politycznie, satysfakcjonujący" - przekonywał Morawiecki.

Przypomniał, że Polski Ład to "wielka obniżka podatków, połączona z inwestycją w służbie zdrowia, ułatwienie w posiadaniu własnych czterech kątów - domy do 70 metrów kwadratowych i gwarantowane wkłady własne". To także emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł - dodał.

Polski Ład - do końca listopada

Morawiecki podkreślał, że 18 milionów podatników zyska na Polskim Ładzie.

Zapewniał, że rząd ma w Sejmie większość niezbędną do przyjęcia Polskiego Ładu.

Przyznał, że liczy m.in. na poparcie Pawła Kukiza, któremu, jak dodał, nie zależy na stanowiskach. "Oni są bardzo ideową grupą, która przedstawiła pewne propozycje programowe" - powiedział Morawiecki. Te propozycje Kukiza - ocenił premier - są bardzo dobre. Według niego np. sędziowie pokoju "znakomicie pozwolą usprawnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości". "Bardzo popieram też projekt pana posła Jarosława Sachajki uruchamiania targowisk lokalnych dla rolników" - mówił Morawiecki. "Z tą ideową grupą dogadaliśmy się i wierzę, że obie strony dotrzymają słowa" - dodał.

Premier był pytany, kiedy Polski Ład będzie przyjęty. "Ponieważ te zmiany dotykają systemu podatkowego, Polski Ład musi być przyjęty do końca listopada" - powiedział. "I będzie przyjęty" - dodał.

Przedterminowe wybory?

Pytany o ewentualne przedterminowe wybory Morawiecki zapewnił, że "nie będzie przedterminowych wyborów, nie ma takiej potrzeby".

W środę rząd przyjął projekty kilku ustaw związanych z programem Polski Ład, w tym projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Rada Ministrów przyjęła także zmiany w systemie podatkowym w ramach Polskiego Ładu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla - jak podaje rząd - 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł). Zakłada też inwestycje, które według rządu, wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.(