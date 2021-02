Premier: Musimy ostrożnie podchodzić do działań związanych z pandemią

Czerwona linia, od której się oddalaliśmy, znowu się do nas przybliża. Musimy zachować maksymalną czujność. Płynące z krajów ościennych niedobre wieści skłaniają nas do tego, by ostrożnie podchodzić do dalszych działań związanych z pandemią - powiedział w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.