Premier: Musimy poszerzać zakres tarcz dla polskich przedsiębiorców

Premier Mateusz Morawiecki gościł w niedzielę rano w Gdańsku. W siedzibie Komisji Krajowej Solidarności spotkał się z m.in. z przedsiębiorcami, którzy skorzystali z rządowych tarcz po kryzysie ekonomicznym wywołanym koronawirusem.

Na początku spotkania premier przywołał informacje dotyczące światowej gospodarki i nadchodzącej recesji.

"Czy to jest dobry czas na eksperymenty? Czy to jest dobry czas dla Polaków na eksperymentowanie, żeby w czasie, kiedy doświadczamy największego sztormu gospodarczego, politycznego, ale przede wszystkim gospodarczego od 30 lat, żeby w tym czasie zmieniać kapitana? Naszego kapitana, pana prezydenta Andrzeja Dudę, który skonstruował plan wychodzenia z kryzysu? Wychodzenia poprzez inwestycje w każdej gminie, w każdej z 2477 gmin i wychodzenia z kryzysu poprzez inwestycje w każdym powiecie, mieście, czego dajemy wyraz nie tylko poprzez tarczę finansową i antykryzysową, ale także poprzez tarczę inwestycyjną. Czy w dobie zawirowań, to jest dobry czas, żeby zmieniać kapitana na rozszalałym morzu? - pytał premier Morawiecki podczas spotkania w Gdańsku z beneficjentami tarczy antykryzysowej.

Dodał, że zdaniem Komisji Europejskiej Polska dobrze sobie radzi z wychodzeniem z kryzysu.

"Z wychodzeniem w momencie, kiedy inne kraje wyraźnie pogrążają się w recesji. Tutaj współpraca pomiędzy Sejmem, rządem, panem prezydentem i samorządami jest kluczowa. Dlatego zaproponowaliśmy błyskawicznie rozwiązania, które mają na celu ratować polską gospodarkę. Ratować polskie miejsca pracy. I te rozwiązania przez analityków (...) zostały określone jako największy pakiet fiskalny w Europie - mówił premier Morawiecki w Gdańsku.

Morawiecki wskazywał, że "w dobie, kiedy o inwestycje krajowe i zagraniczne zabija się cały świat, bo od tego będzie zależała możliwość i tempo wyjścia z kryzysu gospodarczego, Polska w raporcie instytucji +Financial Times+ (...) jest numerem 1 na świecie w pierwszych miesiącach tego roku, jeśli chodzi o przyciąganie zagranicznych inwestycji".

"To jest skuteczność rządu Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta Andrzeja Dudy. To również jest kierunek dalszego rozwoju. Właśnie o tym pan prezydent będzie rozmawiał w Stanach Zjednoczonych z prezydentem Dodałem Trumpem" - dodał Morawiecki.