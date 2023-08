My realnie dbamy o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo polskich rodzin - napisał w niedzielę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Wpis premiera umieszczony jest wraz z fragmentem twitterowej relacji PiS z niedzielnego spotkania PiS w Chełmie (Lubelskie) i wystąpienia szefa ugrupowania, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

"Tylko Zjednoczona Prawica jest formacją gwarantującą bezpieczeństwo, a #POdoReklamówek. Posłuchajcie Premiera, Prezesa #PiS J. Kaczyńskiego" - brzmi wpis na partyjnym koncie PiS.

W dołączonym do wpisu filmiku jest fragment wystąpienia prezesa PiS: "I to jest ta zasadnicza różnica. Oni dzisiaj mówią (...) nam różne rzeczy, próbują, jak to się mówi w języku potocznym odwracać kota ogonem, nazywać białe czarne, a czarne białym. Ale prawda jest oczywista. Formacją bezpieczeństwa jesteśmy my. Jest Prawo i Sprawiedliwość, jest Zjednoczona Prawica. My nie tylko w słowach, ale w czynach potrafimy to bezpieczeństwo zapewnić".

"Mamy z jednej strony słowa, kłamstwa, przedtem zupełnie nieodpowiedzialną politykę. Ale jeżeli zapytamy o jej źródła, to te źródła są na zewnątrz. Bo o co tutaj w gruncie rzeczy chodziło. Chodziło o to, żeby Niemcy były zadowolone. Bo Niemcy chciały jak najlepiej z Rosjanami" - mówi we fragmencie zamieszczonym na Twitterze wicepremier.