Premier na EEC ogłasza rządowy plan wsparcia kredytobiorców

Rząd proponuje trzy filary wsparcia dla kredytobiorców, w tym wakacje kredytowe dla wszystkich, narzucenie bankom obowiązku posługiwania się stawką inną niż WIBOR oraz rozszerzenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - powiedział w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Rząd chce ponadto wzmocnić odporność całego sektora bankowego poprzez utworzenie Funduszu Pomocowego w wysokości 3,5 mld zł.

Autor: PAP

Data: 25-04-2022, 11:27

Mateusz Morawiecki na EEC 2022; fot. PAP/Zbigniew Meissner

Mateusz Morawiecki na EEC 2022

"Uważam, że przyszłość przed Polską, przed Europą centralną i przed Unią Europejską wcale nie musi rysować się w czarnych barwach, że jesteśmy na dobrej drodze, aby przezwyciężyć wszystkie problemy pandemiczne, popandemiczne" - powiedział w poniedziałek premier podczas otwarcia 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Podkreślił, że obecnie żyjemy w bardzo szczególnych okolicznościach, w szczególnym czasie, gdyż Polska i Europa są w oku gospodarczego cyklonu.

"Pandemia była swego rodzaju czarnym łabędziem, czyli zjawiskiem bardzo nieprawdopodobnym, ale wpływającym ogromnie na losy świata, losy gospodarcze, losy polityczne. Po 24 lutego mamy wrażenie, że cały klucz czarnych łabędzi nadleciał nad europejskie niebo i mierzymy się z wyzwaniami, o których dawno chcielibyśmy zapomnieć - stwierdził szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że obecnie potrzebujemy utrzymania suwerenności przez Ukrainę i opuszczenia Ukrainy przez wszystkich żołnierzy rosyjskich. "To wielkie zadanie przed Europą, przed wolnym światem" - dodał.

PKB wzrośnie o co najmniej 4 proc.

"Perspektywy dla wzrostu gospodarczego są bardzo solidne. W przyszłym roku bardzo dobre, w tym roku także; sądzę, że będzie to co najmniej 4 proc. PKB" - powiedział szef rządu na otwarciu 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

"Ale do tego potrzebne jest jedno - Europa musi wyjść zwycięsko z tego starcia z Rosją. Musimy wyjść zwycięsko ze starcia ze zbrodniczym rosyjskim reżimem" - dodał.

Morawiecki powiedział też, że Polska dzisiaj nie tylko z nawiązką odrobiła wszelkie straty po pandemii Covid-19, ale jest na bardzo szybkiej ścieżce wzrostu gospodarczego, o czym świadczą wyniki produkcji przemysłowej, czy wyniki sprzedaży detalicznej.

Wsparcie dla kredytobiorców

"Po pierwsze proponujemy tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 r. dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji. Będą one skonstruowane następująco: jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 r. zostanie niejako przesunięta do spłaty bez odsetek, czyli łącznie w tym okresie będzie to 8 rat kredytowych" - powiedział premier.



KPRM podało, że obniżenie kosztu obsługi kredytu dostępne ma być dla wszystkich kredytobiorców w PLN, realizowane ma być przez prosty wniosek dostępny przez bankowość elektroniczną.



System wakacji kredytowych banki oferowały wcześniej klientom dotkniętym problemami związanymi z koronawirusem.



Rząd chce także narzucić bankom posługiwanie się stawką inną niż WIBOR.



"Punkt drugi. Apelowaliśmy długo o to, aby banki wypracowały odpowiedni, bardziej transparentny i sprawiedliwy mechanizm kalkulowania kosztów kredytu niż WIBOR. Niestety nie doszło do tego aż do obecnego momentu. Dlatego od 1 stycznia 2023 r., razem z regulatorem rynku, ale przede wszystkim we współpracy z Sejmem, narzucimy obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR, transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight" – zapowiedział szef rządu.



"Jest ona (...) znacząco bardziej korzystna dla wszystkich kredytobiorców. Kredytodawcy, czyli banki będą musiały obniżyć swoją marżę i to obniżyć mniej więcej o 1/6. Dzisiaj będzie to znacząca obniżka, nawet 0,9-1 pkt proc. na marży, ale w cyklu życia produktu będzie to ok. 0,3-0,4 pkt. proc." - dodał.



Rozwiązanie to, według prezentacji KPRM, ma spowodować spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. 1 mld zł.



Premier zapowiedział, że rozszerzony zostanie istniejący już Fundusz Wsparcie Kredytobiorców.



"Punkt trzeci - dla tych kredytobiorców, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji, dla których rata kredytu będzie przekraczała 50 proc. dochodów, albo którzy staną się bezrobotni i nie będzie ich stać na spłatę kredytów, zmuszamy sektor do skonstruowania dużo bardziej realnego i znacząco większego Funduszu wparcia Kredytobiorców. Banki będą musiały zasilić ten fundusz dodatkową kwotą 1,4 mld zł. Będzie to 2 mld zł, co najmniej, które będą uzupełniane i które będą służyły do wsparcia kredytobiorców, którzy będą najbardziej potrzebujący. Będzie to wsparcie dopuszczalne przez 3 lata, do wysokości 2 tys. zł łącznej raty miesięcznie, a więc 72 tys. zł przez trzy lata. Jedna trzecia z tej kwoty będzie mogła zostać całkowicie umorzona w kolejnych okresach" - powiedział premier.



"To duży koszt dla sektora bankowego. Banki komercyjne będą musiały ponieść te koszty. (...) Dla 100 tys. kredytobiorców, którzy w perspektywie 2 lat będą mogli skorzystać z tego instrumentu (...) będzie to koszt nawet ok. 5 mld zł. Ale koszt, który będzie mógł być bezpiecznie zaabsorbowany przez sektor banków komercyjnych" - dodał.



Z prezentacji KPRM wynika, że składka banków na FWK w 2023 r. wyniosłaby 2 mld zł.



Rząd chce ponadto wzmocnić odporność całego sektora bankowego poprzez utworzenie Funduszu Pomocowego w wysokości 3,5 mld zł.



"Punkt czwarty z pakietu to zdecydowane wzmocnienie odporności całego sektora bankowego poprzez utworzenie funduszu pomocowego w wysokości 3,5 mld zł. To będzie fundusz, który nie będzie zasilony z budżetu państwa. To wszystko są środki, które będą pochodzić z sektora banków komercyjnych, z zysków banków komercyjnych" - powiedział premier podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, prezentując plan pomocy dla kredytobiorców.



"Te wszystkie działania mają doprowadzić do tego, aby rynek kredytów hipotecznych został unormowany. Apeluję po raz kolejny o wypracowanie przez banki komercyjne stopy stałej dla kredytów hipotecznych. To jest to bezpieczeństwo, które możecie zagwarantować klientom, obywatelom" - dodał.