Światowy Kongres Kopernikański to okazja do refleksji nad biografią i dorobkiem wybitnego uczonego oraz bezprecedensowym wpływem jego prac na rozwój nauki, kultury i sztuki - napisał w liście z okazji inauguracji wydarzenia w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

Kongres rozpoczął się w środę w Auditorium Maximum UJ, potrwa do piątku. W programie są wykłady i dyskusje z udziałem naukowców i ekonomistów z 10 krajów.

"550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika uświetnia światowy kongres jego imienia. Wydarzenie organizowane przez cztery ośrodki naukowe stanowi okazję do refleksji nad biografią i dorobkiem wybitnego uczonego oraz bezprecedensowym wpływem jego prac na rozwój nauki, kultury i sztuki" - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników kongresu, odczytanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

Jak zauważył prezes Rady Ministrów, "w krakowskiej odsłonie kongresu śmiałość myśli Kopernika i dalekosiężne implikacje rewolucyjnych osiągnięć staną się nie tylko inspiracją dla dyskusji poświęconej rewolucji historycznej, ale i również współczesnym zagadnieniom z zakresu ekonomii i filozofii nauki".

Premier przypomniał, że Kopernik był człowiekiem wielu talentów, był m.in. prawnikiem, lekarzem, kanonikiem warmińskim. Był też kartografem, twórcą map m.in. Warmii. Jako dyplomata negocjował z zakonem krzyżackim. W autorze traktatu o sposobie bicia monety i zawartej w nim teorii pieniądza rozpoznajemy ekonomistę.

"Najbardziej imię genialnego uczonego rozsławiły dokonania związane z astronomią. Jego praca trwale zmieniła obowiązujący wówczas model wszechświata" - zaznaczył Morawiecki, podkreślając, że dziś trudno przecenić skalę i konsekwencje rewolucji, jaką niosło za sobą dzieło "O obrotach sfer niebieskich".

Osiągnięcia astronomiczne Kopernika - jak zwrócił uwagę premier - "tworzyły podwaliny świata, w którym obecnie żyjemy, świata, który dziś, stojąc wobec niespotykanych dotąd wyzwań, ponownie być może potrzebuje naukowego przełomu".

"Rok kopernikański daje nam wyjątkową perspektywę. Pochylając się nad dziełem genialnego uczonego, ponownie uświadamiamy sobie ogrom jego dokonań i rozmiary ich następstw" - ocenił Morawiecki. Jego zdaniem rok kopernikański i dzieła uczonego są inspiracją "do stawiania pytań nie tylko o możliwe odpowiedzi na wyzwanie współczesności, o kierunki rozwoju nauki, ale i o własną postawę, niezależność, gotowość do poszukiwania prawdy, do dawania jej wyrazu".

Światowy Kongres Kopernikański ma mieć trzy odsłony. Krakowska jest pierwsza. Olsztyńska potrwa od 21 do 24 czerwca, a toruńska od 12 do 15 września.

Patronem honorowym kongresu jest Prezydent RP Andrzej Duda. Polska Agencja Prasowa objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Organizatorami kongresu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.