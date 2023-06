Dzisiejsze rozwiązania są ukłonem zaangażowania , pokonywania kryzysów dla wszystkich ludzi pracujących, dla całej klasy średniej - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Nasz cel pozostaje niezmienny - Polska równych szans - oświadczył.

Rząd przyjął w piątek nowelizację ustawy budżetowej na 2023 r. W przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok przeznaczono dodatkowe 14 mld zł dla samorządów na wydatki bieżące lub inwestycje.

"Te dzisiejsze rozwiązania są ukłonem zaangażowania w skuteczny sposób pokonywania kryzysów dla wszystkich ludzi pracujących, dla całej klasy średniej, bo nasz cel pozostaje niezmienny - Polska równych szans" - wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej.

Szef rządu zaznaczył, że "godność pracy, godność ludzi pracy" jest dla rządu priorytetem. "Niech najlepszym dowodem na to będzie poziom płacy minimalnej 1750 zł w roku 2015 i od lipca tego roku 3600 zł, a więc więcej, podwojony poziom płacy minimalnej" - powiedział

Premier wskazał też na obniżkę podatków do 12 proc. Przypomniał, że średnia krajowa wzrosła do nieco powyżej 7 tys. zł - "znacząco powyżej tej 8-letniej inflacji".

Mateusz Morawiecki stwierdził, że rząd stara się, aby ten postęp odczuwali ludzie pracy, emeryci, renciści, "ale przede wszystkim ciężko pracująca klasa średnia". "To dla niej są obniżki podatków, to dla niej jest wysoka kwota wolna po to, aby opłacało się pracować" - powiedział.

Jak powiedział, najlepszym dowodem na to, że opłaca się w Polsce pracować jest ostatnie opracowanie OECD. "Tam klin podatkowy (...) także dla singli również w szczególności dla małżeństw z jednym dzieckiem, z dwójką, trójką dzieci jest jednym z najniższych, jeśli nie najniższy w różnych kategoriach wśród wszystkich krajów OECD" - przypomniał.