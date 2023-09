Naszym celem jest, żeby tereny województwa warmińsko-mazurskiego były atrakcyjne zarówno dla przedsiębiorców i turystów, jak i dla mieszkańców; żeby jakość życia była stale podnoszona - mówił w piątek w Szczytnie premier Mateusz Morawiecki.

W piątek w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) premier wziął udział w przedstawieniu wyników konkursu w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznej.

Podkreślił, że chce, żeby ta ziemia była terenem atrakcyjnym zarówno dla przedsiębiorców i turystów, jak i dla mieszkańców, a jakość życia była stale podnoszona.

"Właśnie po to są nasze inwestycje, takie jak inwestycje w gminy popegeerowskie, które chciałbym, żeby niedługo stały się tylko definicją historyczną, opisem historycznym, a nie opisem faktycznym, nie opisem charakterystyki społecznej, która jest przypisana do tych gmin" - stwierdził szef rządu. Jak zaznaczył, wielkie inwestycje w infrastrukturę, czynione wraz Rządowym Programem Inwestycji Strategicznym, świadczą o wielkim o zaufaniu do samorządów.

"Wiecie doskonale, że aby dostać całkiem pokaźne fundusze z Programu Inwestycji Strategicznych, tego PGR-owskiego, czy na zabytki, czy na specjale strefy, czy z Polskiego Ładu, to wystarczy wypełnić jedną czy dwie strony. Bo mamy do was zaufanie. Mamy zaufanie, że te pieniądze wydacie zgodnie z waszym oświadczeniem, zgodnie z waszą najlepszą wiedzą, jaką posiadacie o tym, czego najbardziej potrzebuje wasza gmina, wasz powiat czy wasze miasto" - mówił premier.

Poinformował, że dla województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozdaniu przeznaczone zostało ponad 300 mln zł tylko z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

"A przecież są jeszcze przed nami kolejne, które w tym roku będziemy rozstrzygali. Wierzę, że one spowodują, że ta przepiękna część naszej ojczyzny będzie najlepszym miejscem do życia dla jej mieszkańców. Że każdy, kto się tutaj urodzi, wychowa, będzie chodził do szkoły, znajdzie pierwszą pracę, albo wróci po studiach, wróci z wewnętrznej albo z zewnętrznej emigracji, powie: dzisiaj te warunki do życia w Polsce stają się podobne - zwłaszcza tu, na Mazurach, na Warmii - do tych, które są gdzie indziej w Polsce, gdzie indziej w Europie" - ocenił Morawiecki.

Według premiera, programy zrealizowane do tej pory świadczą o tym, że taki jest cel rządu PiS. "Nie tylko cel napisany na papierze, którego wiarygodność może być taka, jak świstka papieru, tylko cel, który jest podparty realizacją programów od wielu lat, które już zmieniły oblicze tej mazurskiej i warmińskiej ziemi" - podkreślił Morawiecki.