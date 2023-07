Naszym priorytetem jest sprawiedliwa transformacja – rozłożona w czasie, dokonująca się z poszanowaniem miejsc pracy, z szacunkiem dla tradycji, a przede wszystkim z uwzględnieniem interesów górników i lokalnych gospodarek – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników konferencji programowej „Śląski Ład” w Mysłowicach.

Dziewiąta edycja tego wydarzenia, organizowanego z inicjatywy europosłanki PiS Izabeli Kloc, poświęcona jest wyzwaniom i zagrożeniom, jakie niesie przyszłość. Spotkanie "Silesia of the future - 2049" służy m.in. wypracowaniu odpowiedzi na pytania o Śląsk, Polskę, Europę i świat w 2049 roku. Prezes Rady Ministrów jest honorowym patronem forum.

W liście do uczestników piątkowej konferencji, odczytanym przez europosłankę Izabelę Kloc, szef rządu zwrócił uwagę, iż jednym z wątków piątkowego spotkania jest transformacja energetyczna. Ocenił, że trudno o lepsze niż Śląsk "miejsce do rozmów o tej niezwykle ważnej kwestii dla pomyślności naszego kraju".

"To przecież ten region przez lata był sercem przemysłowym Polski, a dziś przechodzi trudną ewolucję w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonany, że proces trwającej transformacji energetycznej zostanie zrealizowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami" - napisał premier.

"Choć zmiany są konieczne i nieuchronne, naszym priorytetem - co chcę podkreślić - jest sprawiedliwa transformacja - rozłożona w czasie, dokonująca się z poszanowaniem miejsc pracy, z szacunkiem dla tradycji, a przede wszystkim z uwzględnieniem interesów górników i lokalnych gospodarek" - podkreślił Morawiecki.

"Nie możemy pozwolić, by polskie górnictwo zatraciło swój potencjał; chcemy, by w kolejnych dekadach stawało się ono bardziej nowoczesne, czystsze i coraz bezpieczniejsze. Dlatego nieuchronna transformacja przemysłu wydobywczego odbywać się musi w pełnej symbiozie z tym, co nazywane było potęgą górniczo-wydobywczo-energetyczną Polski, i być naszym wielkim atutem w zmaganiach gospodarczych w Europie" - czytamy w liście premiera.

Mateusz Morawiecki zaakcentował, że żyjemy w czasach wielkiego przełomu. "Wydarzenia ostatnich lat - pandemia, wojna na Ukrainie czy kryzys energetyczny - uświadomiły nam z pełną mocą, że nasz świat musi być uformowany na nowo" - napisał, zwracając uwagę, iż "gra o przyszłość toczy się dziś na każdym możliwym polu: politycznym, gospodarczym, naukowym, jak również technologicznym".

"Sytuacji tej - choć skomplikowanej i budzącej niepewność - nie powinniśmy jednak traktować jedynie jako pułapki. Bo choć skala wyzwań stojących przed Polską jest olbrzymia, to równie wielkie są szanse, jakie się przed nami otwierają. Musimy do nich podejść z odwagą i być konsekwentnymi w działaniu. Od tego, jak na nie odpowiemy, zależeć będzie powiem nasza przyszłość w kolejnych dekadach XXI wieku" - zaznaczył premier.

Nawiązując do piątkowej konferencji "Śląski Ład", Mateusz Morawiecki ocenił, iż dziewiąta edycja tego wydarzenia, poświęcona wizji Śląska, Polski i Europy w roku 2049, znakomicie wpisuje się w scenariusz rozsądnego podejścia do czekających nas wyzwań. Jednym z jej tematów są możliwości i niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą szybki rozwój technologii cyfrowych obecnych już we wszystkich dziedzinach życia.

"Nikt nie ma wątpliwości, że efektywna transformacja cyfrowa jest koniecznym warunkiem rozwoju firm i społeczeństwa, a - co za tym idzie - całej gospodarki, zarówno tej narodowej, jak i światowej. Niestety, zdobycze technologiczne mogą być narzędziem wykorzystywanym w złych celach, zaś internet stać się wirtualnym polem wojny hybrydowej i przestrzenią dla cyberataków - co obecnie możemy obserwować dość często" - przestrzegł w liście premier.

"Dlatego rozwój cyberbezpieczeństwa oraz pogłębiania zaufania obywateli do świata cyfrowego jest i pozostanie w kolejnych latach jedną z najistotniejszych w polityce wewnętrznej oraz międzynarodowej spraw" - zaznaczył szef rządu. Premier wyraził też nadzieję, że uczestnicy mysłowickiej konferencji wypracują "interesujące prognozy i nieszablonowe rozwiązania", z których wiele może stać się kierunkowskazami zarówno dla Śląska, jak i całej Polski.