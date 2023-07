Współpraca między rządem i wszystkimi samorządami, także takimi, które są odległe ideowo od Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym znakiem firmowym, który oznacza normalność - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki w Czerwionce-Leszczynach (woj. śląskie).

Premier wypowiadał się w Parku im. Piotr Furgoła "powstańca, który zginął w powstaniu śląskim, walcząc o Polskę i Śląsk". "Oddając mu hołd, chciałem też pokazać to piękne miejsce, tutaj wcześniej odpoczywali mieszkańcy" - powiedział Morawiecki. Dodał, że "ten park utworzony kilkadziesiąt lat temu, wymagał ogromnych nakładów, ogromnej rewitalizacji", dodając, że "to udało się zrobić".

"Można zapytać, dlaczego to udało się zrobić? Dlaczego przez trzydzieści lat wolnej Polski park czekał na pieniądze rządowe? A no właśnie. Dzisiaj tak wiele inwestycji widzicie państwo z polską flagą, to jest właśnie normalność. Prawdziwa przyczyna leży w tym, że naprawiliśmy dziurawy jak sito budżet po Platformie Obywatelskiej. Tam były ukryte, zakopane pieniądze, które wyciągnęliśmy z sejfów, kieszeni mafii VAT-owskich czy ze złotych klamek w ich różnych przybytkach" - mówił premier.

"Współpraca między rządem i wszystkimi samorządami, także takimi, które są odległe ideowo od Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym znakiem firmowym, który oznacza normalność. Normalność to inwestycje z polską flagą" - stwierdził.

Dodał też, że "niech ci chłopcy w jeszcze krótkich spodenkach z Platformy Obywatelskiej mają kilka lat czasu, aby dorosnąć do tego, na czym polega prawdziwa współpraca między rządem, samorządem, również takimi, które są z innej strony sceny politycznej". "Jak ktoś chce to sprawdzić, niech spyta swojego burmistrza, starosty, wójta, prezydenta, czy kiedykolwiek wcześniej w historii III Rzeczpospolita było tyle środków na najróżniejsze inwestycje w Polsce lokalnej, co teraz" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że cieszy się z sobotniego spotkania z mieszkańcami na Śląska. "To nie tylko piękny dzień dla Śląska, mieszkańców Czerwionki-Leszczyn. Niech on zwiastuje kolejne dobre lata dla Śląska" - powiedział premier.