Nasze żądanie jest jednoznaczne - albo 15 września Komisja Europejska przedłuży zakaz wwozu czterech zbóż ukraińskich, albo sami ten zakaz przedłużymy, bo nie możemy się zgodzić na doprowadzenie do rozchwiania polskich rynków - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przypomniał we wpisie na Facebooku, że wcześniej tego dnia spotkał się z przedsiębiorcami z branży rolniczej, "by omówić wsparcie dla naszego wielkiego sektora rolnego, który dzięki wysiłkom naszych wspaniałych przedsiębiorców przynosi Polsce eksport na rekordowym poziomie ponad 50 mld euro".

"Podczas pandemii COVID-19 zrozumieliśmy ważność bezpieczeństwa żywnościowego. Jestem wdzięczny każdemu polskiemu rolnikowi i producentowi za ich ciężką pracę. Chcę, by polscy producenci byli konkurencyjni również na krajowym rynku. Dlatego pracujemy nad tym, by ograniczyć ofertę produktów własnych sieci do 20 proc. Cała reszta musi być pod marką własną producenta" - wskazał.

Podkreślił, że "rząd PiS dba o bezpieczeństwo ekonomiczne i interesy polskich rolników". "Dlatego wysłałem ultimatum do Komisji Europejskiej" - dodał.

"Nasze żądanie jest jednoznaczne - albo 15 września KE przedłuży zakaz wwozu czterech zbóż ukraińskich, albo sami ten zakaz przedłużymy, bo nie możemy się zgodzić na doprowadzenie do rozchwiania polskich rynków!" - napisał szef rządu.

Zaznaczył, że rząd "nigdy nie zostawi polskich rolników i producentów samych sobie". "Bo dla nas liczy się #SilnaPolskaWieś!" - podkreślił Morawiecki.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. podjęcia działań mających na celu przedłużenie środków zapobiegawczych dot. przywozu z Ukrainy niektórych produktów i wzywa Komisję Europejską, aby przedłużyła zakaz importu zbóż z Ukrainy po 15 września 2023 r.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja 2023 roku w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. państw przyfrontowych jest dozwolony.

W ubiegłym tygodniu w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej zajmującej się kwestią importu ukraińskiego zboża. W jej skład wchodzą dyplomaci i przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzenia Polska po raz kolejny postulowała przedłużenie obowiązującego zakazu importu czterech produktów rolnych z Ukrainy po 15 września. Za przedłużeniem zakazu opowiadają się również Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria.

Z całą pewnością zakaz wwozu do Polski zboża z Ukrainy będzie obowiązywał również po 15 września - poinformował we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Mateusz Morawiecki.