Premier: Nie pozwolimy na to, żeby polskie rolnictwo było przez kogokolwiek niszczone

Autor: PAP

Data: 12-09-2023, 20:16

Nie pozwolimy na to, żeby polskie rolnictwo było przez kogokolwiek niszczone, by było niszczone przez zaniedbania brukselskich biurokratów; wiemy, że wielki międzynarodowy biznes rolny i oligarchowie chcą zarobić kosztem polskiego rolnika, nie pozwolimy na to - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.