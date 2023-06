To nie jest wyrok tylko na kopalnię, to jest wyrok na 60 tys. ludzi, którzy tu pracują; każdy wyrok, który destabilizuje system energetyczny jest wyrokiem bezprawnym; nie pozwolimy zamknąć polskiego górnictwa - powiedział Mateusz Morawiecki w środę w kopalni Turów, oceniając postanowienie WSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Skargę na decyzję środowiskową złożyły jesienią 2022 r. m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

Szef rządu podczas konferencji prasowej w kopalni w Turowie wskazał, że decyzja nakazuje zamknąć kopalnię do końca 2026 r. "To nie jest wyrok tylko na kopalnię, to jest wyrok na 60 tys. ludzi, którzy pracują w kopalni i wokół kopalni" - powiedział.

Jak dodał, jest to też wyrok na bezpieczeństwo energetyczne dla milionów polskich rodzin. "Wyrok sądu, który jest szkodliwy, krzywdzący, działa na niekorzyść Polaków, polskich pracowników, polskich rodzin, taki wyrok jest wyrokiem bezprawnym" - ocenił. Dodał, że "każdy wyrok, który destabilizuje system energetyczny jest wyrokiem bezprawnym" - podkreślił.

Premier zwrócił się do pracowników kopalni Turów, ale też innych. "My jesteśmy opiekunami, protektorami polskiego górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego i nie pozwolimy zamknąć polskiego górnictwa" - zadeklarował.

Szef rządu zaznaczył, że są jednak i tacy, którzy "już dwa lata temu chcieli zamknąć kopalnię i elektrownię Turów". "Opozycja, członkowie PO, gdzie oni też dzisiaj są? Gdzie jest ich głos o kopalni Turów? Schowali głowę w piasek, nie odzywają się" - powiedział.

Morawiecki podkreślił, że obrona kopalni w Turowie należy do polskiej racji stanu. "Zastosujemy wszystkie mechanizmy prawne odwoławcze i albo osiągniemy cel, albo - jeśli wyborcy zadecydują, że obóz patriotyczny dalej będzie prowadził nawę gospodarczą - i tak Turów będzie dalej funkcjonował" - oświadczył.

Jak zaznaczył, "coraz częściej myśli, że polityka ekologiczna niemiecka jest dla Polski przekleństwem". "I dlatego będziemy bronić polskiego górnictwa i polskiej polityki gospodarczej" - stwierdził.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zwrócił zaś uwagę, że dla rozwoju kraju konieczne jest bezpieczeństwo energetyczne. "Obronimy Turów, obronimy polskie bezpieczeństwo energetyczne, obronimy naszą szansę na to, żeby być krajem zamożnym" - zadeklarował szef MAP.

W ocenie Sasina Polska jest jako kraj wzorem dla innych. "Jesteśmy obiektem zazdrości, również niepokoju europejskich, elit politycznych, gospodarczych, które załamują ręce nad tym, że Polska, która już na wieki wieków po wstąpieniu do UE miała być tylko rynkiem zbytu dla towarów wytwarzanych przez zagraniczne koncerny i rezerwuarem taniej siły roboczej dla gospodarek wysokorozwiniętych, że ta Polska dzisiaj stanęła na nogi, jest krajem wielu perspektyw" - powiedział w Bogatyni Sasin. Dlatego - jak stwierdził - tak wielu to przeszkadza - "tak wielu chciałoby nas w tym marszu zatrzymać". Sasin zwrócił uwagę, że niedaleko Bogatyni jest 12 kopalń i elektrowni na węgiel brunaty. "Siedem w Niemczech, pięć w Czechach, a my mamy tę jedną, tutaj" - zaznaczył. "Ale tamte nie przeszkadzają, tam nikt nie zaskarża, tam nikt nie próbuje zatrzymać działalności" - dodał wicepremier. Jak przekonywał, tylko Turów stał się obiektem nieustannego ataku, przede wszystkim z zagranicy - organizacji czeskich, niemieckich, samorządów.

Wicepremier zadeklarował, że rząd będzie wspierał Polską Grupę Energetyczną w działaniach przed sądem administracyjnym. "Ale niezależnie od tego, jak ta sprawa się potoczy, nie zgodzimy się nigdy, aby tę kopalnię zamknąć - dopóki będziemy rządzić, dopóki będziemy mieć wpływ na to, co się w Polsce dzieje".

Według niego ta kopalnia musi działać tak długo, jak to jest możliwe. "Co najmniej do 2044 r. - na taki okres opiewa wydana koncesja na wydobycie. To jest też mniej więcej okres, kiedy to złoże będzie się wyczerpywać" - podkreślił Sasin.

Odnosząc się do wydanego przez WSA postanowienia powiedział, że polski sędzia "w imię jakiegoś zaślepienia, w imię misji, którą uważa chyba, że ma, walki z tym rządem, bo to przecież działacz Iustiti (...) zapomniał chyba, że nie uderza tym wyrokiem w polski rząd, a uderza w Polskę" - ocenił. "Czas zejść z tej drogi" - powiedział.

Sasin podkreślił, że w sprawie Turowa będzie toczyć się jeszcze postępowanie w WSA, które "będzie dotyczyło rozpatrzenia merytorycznej strony tego wniosku, wyrok, który będzie tego dotyczył, ale niezależnie od tego, będziemy skarżyć również to postanowienie, które nie jest merytoryczne".

Zapewnił, że rząd będzie aktywnie wspierał PGE we wszystkich działaniach, które będą podejmowane przed sądami. "To jest długi proces. Długa walka nas czeka. Niezależnie od tego jak ta walka będzie przebiegać kopalnia i elektrownia Turów będzie cały czas funkcjonować" - zadeklarował Sasin.

Wicepremier podkreślił też, sprawę Turowa wspierają również dolnośląscy parlamentarzyści PiS. Wskazał m.in. na eurodeputowaną PiS Annę Zalewską, która - jak powiedział - "bardzo ostro również w tej sprawie występuje". "Jesteśmy razem, jesteśmy zjednoczeni, nie damy się podzielić, nie damy się zniszczyć, nie damy zamknąć Turowa" - oświadczył Sasin.