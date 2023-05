Mamy rozpisany nasz program, mamy sekwencję bardzo precyzyjnych propozycji; nie gramy do muzyki, którą gra Tusk, bo inaczej byśmy dawno zbankrutowali - powiedział we wtorek w Polsat News premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do propozycji Donalda Tuska, by 500 plus było zwaloryzowane od 1 czerwca.

Premier został zapytany o propozycje lidera PO Donalda Tuska z poniedziałkowego spotkania z wyborcami w Krakowie: o to, by waloryzacja 500 plus obowiązywała przed wyborami, od 1 czerwca i o to, by podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł.

"Widziałem tę sekwencję, tego co mówił Tusk. Najpierw powiedział: nie licytujmy się na nieodpowiedzialne propozycje PiS, po czym chwilę później powiedział: proponujemy dwa razy wyższą kwotę wolną od podatku. I powiedział to ten człowiek, który przez 8 lat podniósł kwotę wolną od podatku o 2 zł. (...) Było wołanie, prośby: proszę podnieść tę kwotę wolną do 4, 6 tys. zł. Nie zrobił zupełnie nic. Teraz wyskakuje jak królik z kapelusza. Jest niewiarygodny" - powiedział Morawiecki.

Odnosząc się do propozycji Tuska, by waloryzacja 500 plus została jak najszybciej przegłosowana w Sejmie tak, by obowiązywała od 1 czerwca, premier stwierdził: "nasze propozycje są bardzo konkretne, mamy rozpisany nasz program między konwencją, która właśnie się zakończyła a wrześniową; mamy sekwencję bardzo precyzyjnych propozycji". "Nie gramy do muzyki, którą gra Tusk, bo inaczej byśmy dawno zbankrutowali" - dodał.

"Cieszę się, że po naszej stronie jest żywiołowość, że po 8 latach rządzenia mamy nowe pomysły" - podkreślił szef rządu. Jak powiedział, PiS proponuje 60-proc. waloryzację 500 plus, podczas gdy inflacja przez 8 lat to ok. 46 proc.

Lider PO Donald Tusk podczas spotkania w Krakowie odniósł się do ogłoszonych w weekend przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zapowiedzi, m.in., by od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" było podniesione do 800 zł.

"Chcę powiedzieć dzisiaj, że te 800 zł, ta waloryzacja świadczenia 500 plus o 300 zł, ona właściwie licząc przyszły rok odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. I żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest to +sprawdzam+ wobec Kaczyńskiego - raz: żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+; dwa - żebyśmy zrobili to przed wyborami" - oświadczył Tusk.

"Prezesie, jeśli chcesz naprawdę pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać taką wyborczą grę, to możemy to zrobić wspólnie w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca" - zaznaczył lider PO, zwracając się do szefa PiS.

Drugie "sprawdzam" wobec Jarosława Kaczyńskiego - mówił Tusk - to przegłosowanie "tego samego dnia kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł rocznie".