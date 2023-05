Obiecaliśmy uszczelnienie systemu podatkowego i ono jest realnie widoczne w każdym zakątku Polski, w każdym domu, w naszej polityce społecznej - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową MF Magdaleną Rzeczkowską w Radomiu.

Szef rządu zamieścił w mediach społecznościowych spot, w którym podano, na co można byłoby przeznaczyć pieniądze, które zniknęły w luce VAT. "Dobrze działające państwo nie pozwala, żeby publiczne pieniądze wyciekały przez nieszczelny system podatkowy" - wskazano w materiale. "One muszą pracować dla dobra swoich obywateli" - wskazała lektorka na nagraniu.

Premier Morawiecki oraz minister finansów Magdalena Rzeczkowska odwiedzili w poniedziałek Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu.

W poniedziałek Morawiecki porównał państwo do okrętu. "Jeżeli system budżetowy jest nieszczelny, to okręt idzie na dno. Niestety w czasach naszych poprzedników zarządzanie finansami publicznymi przypominało zachodnią Europę tylko w jednym, mianowicie było dziurawe jak ser szwajcarski" - ocenił.

Według premiera mieliśmy do czynienia z "ogromną, gigantyczną aferą, z wielkim oszustwem podatkowym". "Dobrze jest uświadomić sobie to, ponieważ to są pieniądze wszystkich Polaków. To właśnie w czasach naszych poprzedników wszyscy oszuści podatkowi czuli się jak ryby w wodzie - fantastycznie. Mafie vatowskie, wszyscy przekręciarze, cwaniacy uciekali z podatkami z Polski" - stwierdził.

Jak dodał, jest to fundamentalna różnica w zarządzaniu finansami publicznymi. "Bo z tego biorą się wszystkie nasze możliwości: szybkiego uzbrojenia armii, możliwości naszej szeroko zakrojonej polityki społecznej czy wreszcie dziesiątki tysięcy już teraz inwestycji lokalnych rozsianych po całej Polsce" - powiedział.

Morawiecki w poniedziałek w Radomiu zwrócił uwagę na stojącą za nim w czasie konferencji koparkę i nawiązał do dawnych wypowiedzi szefa PO. "Jak Donald Tusk żartował sobie i pytał, gdzie są pieniądze zakopane i nie robił nic, żeby odnaleźć te pieniądze, mimo wielu pism, które wpływały do niego, to ja mogę odpowiedzieć, że oprócz tej koparki tutaj za mną znajduje się Centrum Informatyczne Resortu Finansów. Supernowoczesne centrum zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Rozwiązań, które ręka w rękę z naszymi znakomitymi skarbowcami dokonały tego cudu podatkowego, tego znakomitego uszczelnienia podatków" - podkreślił premier.

Ironicznie pytał też, czy w czasach PO nie było jeszcze komputerów i czy nie wynaleziono jeszcze wtedy systemów informatycznych. "Oczywiście pytanie, na które dziecko potrafi odpowiedzieć - były, były, tylko pan Tusk i jego ekipa, ekipa partaczy, ekipa dyletantów, nie chcieli się w ogóle tym posługiwać. Nie chcieli zajmować się tym, co jest ważne dla państwa" - ocenił. Jak dodał, nowoczesne państwo, profesjonalne państwo to takie, które posługuje się nowoczesnymi instrumentami informatycznymi.

Morawiecki podkreślił, że obecny rząd wprowadził finanse publiczne w XXI wiek. "Pan Tusk był jak znachor, on przykładał do systemu finansowego pijawki. Pijawki vatowskie, pijawki różnych cwaniaków wysysały krew z naszego państwowego organizmu" - powiedział.

Szef rządu przytoczył dane, zgodnie z którymi pomiędzy rokiem 2008 a 2015 budżet wzrósł z 253 mld zł do 289 mld zł. "To, już zaokrąglę w górę - to wzrost o około 15 proc. Szanowni państwo, między rokiem 2016 a 2023, wiemy mniej więcej jak on się zakończy, to wzrost o 115 proc." - wyliczył.

"Drodzy rodacy, macie 15 proc. Tuska, pijawki vatowskie, oszustów podatkowych, chyba całą PO jako partię oszustów - tak trzeba ich rozszyfrować - i macie 115 proc.: drogi, drogi gminne, powiatowe, żłobki, szpitale, przedszkola, boiska i tak dalej (...), wszystkie nasze inwestycje są właśnie z tego. 500 plus, a teraz 800 plus, są właśnie z tego. One nie były zakopane nigdzie, te pieniądze" - podkreślił szef rządu.

Morawiecki przypomniał też, że "za czasów Tuska" bezrobocie było "na rekordowym poziomie - ponad 2,3 mln ludzi na bezrobotnym". "Tusk gonił swojego guru Balcerowicza (Leszek - były minister finansów - PAP). Jaka była bieda, a w szczególności ubóstwo wśród dzieci. Katastrofa w czasach Platformy Obywatelskiej. Podatki - rzeczywiście nic się nie dawało z nimi zrobić" - powiedział. "Tusk i jego Platforma Obywatelska to po prostu partia niemocy" - dodał.

Jak wyliczał premier, podatek VAT to wzrost "z roku 2016 na rok 2023 o ponad 160 mld zł, to jest ponad 130 proc., a wzrost podatku CIT w czasach Platformy Obywatelskiej o 2 proc. i w naszych czasach z około 30-paru mld na ponad 90 mld, blisko 200 proc.".

"Nie można oddać losu swojego w ręce partaczy, w ręce partii niemocy. To jest podstawa" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do naprawy budżetu, dzięki czemu - jak zauważył - "mamy politykę społeczną, politykę uzbrojenia i politykę inwestycji lokalnych".

"Na tej naszej trasie dotrzymanego słowa pokazaliśmy, że obiecaliśmy uszczelnienie i ono realnie jest w każdym zakątku Polski widoczne; w każdym domu, w naszej polityce społecznej. To jest dotrzymanie słowa" - podsumował premier.

Szefowa MF Magdalena Rzeczkowska wskazała, że Centrum Informatyczne Resortu Finansów to cyfrowy mózg ministerstwa gromadzący i przetwarzający dane transakcji podatkowych oraz wszystkich podatników. Zwróciła uwagę, że CIRF pozwala na uszczelnienie systemu, co umożliwiło zwiększenie dochodów podatkowych. Zaznaczyła, że stanowi to również "wsparcie dla uczciwego biznesu".

"Mamy 90 proc. trafień dzięki analizie ryzyka. Jesteśmy w stanie zablokować potencjalne wyłudzenia, dzięki rozwiązaniom informatycznym udało się uniknąć nieprawidłowości na ok. 108 mld zł. Ale dzięki tym rozwiązaniom kontrole prowadzone są tam, gdzie jest wysokie ryzyko nieprawidłowości, a uczciwy podatnik nie jest kłopotany kontrolami" - wskazała minister finansów.

Przypomniała, że liczba kontroli w 2022 r. wyniosła 22 tys. w stosunku do 150 tys. kontroli w 2008 r. Dodała, że rozwiązania informatyczne MF pozwalają na lepszą i bardziej przyjazną obsługę podatników.

Szefowa resortu finansów zauważyła, że na uszczelnienie systemu wpłynęły także wprowadzone zmiany legislacyjne. Wymieniła przy tym: pakiet paliwowy, pakiet przewozowy, czyli system SENT, JPK-VAT, a także lista VAT i podzielona płatność, jak również system STIR służący go gromadzenia wiedzy o rachunkach oraz KSeF - czyli obligatoryjny system elektronicznych faktur, który wejdzie w przyszłym roku. Jak podkreśliła, Polska jest liderem w walce z nielegalnymi fabrykami tytoniu, w walce z nielegalnym hazardem. Jej zdaniem w efekcie tych wszystkich działań możliwe było zwiększenie wpływów z VAT o 132 proc., w CIT o prawie 200 proc., zaś w przypadku akcyzy z 66 mld zł w 2016 do 80 mld zł w 2022 r.

"Dzięki uszczelnieniu systemu polityka fiskalna jest stabilna. Za rządów Zjednoczonej Prawicy dług w stosunku do PKB spadł o 2,2 pkt. proc., podczas gdy w latach 2008-2015 wzrósł o ponad 6 pkt. proc. I ten spadek miał miejsce mimo transferu pieniędzy do przedsiębiorstw w czasach covidu, mimo kryzysu energetycznego i mimo programów społecznych - PKB rośnie, dług spada" - zaznaczyła minister Rzeczkowska.

Minister Rzeczkowska w odpowiedzi na pytania dziennikarzy wskazała, że plany rozbudowy radomskiego centrum są "bardzo zaawansowane". "Mamy pozwolenie na budowę; prace budowlane, już konkretne, rozpoczną się z końcem czerwca" - poinformowała. Wyjaśniła, że cała inwestycja w Radomiu jest zaplanowana na kilka lat. "Liczymy na to, że prace zostaną ukończone w 2025 r. i będziemy już mogli tu serwery i kolejne systemy umieszczać właśnie w nowym budynku centrum" - powiedziała. Dodała, że koszt całej inwestycji planowany jest na ok. 200 mln zł.

W ocenie Rzeczkowskiej Polska potrzebuje tych nowoczesnych urządzeń. "Potrzebujemy miejsca bezpiecznego, nowoczesnego, w którym te urządzenia i zespół informatyków je obsługujących będzie pracował" - stwierdziła. "Myślimy jako kraj o rozwoju nowoczesnych usług informatycznych i na pewno to centrum, to miejsce, wpisze się w całą sieć krajowych rozwiązań serwerowych odpowiadających za przetwarzanie danych" - zapewniła.