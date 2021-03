Premier obiecuje wsparcie również po pandemii

Szef rządu wyraził przekonanie, że wobec szalejącej trzeciej fali pandemii trzeba przeznaczać nowe środki na wsparcie miejsc pracy, na ratowanie polskich przedsiębiorców. "I to robimy" - powiedział.

Premier zaznaczył, że chodzi o to, by "przechować wartość polskiej gospodarki". "Jestem przekonany, że razem z pracownikami i przedsiębiorcami my tę wartość polskiej gospodarki przechowamy" - zaznaczył. Wyraził nadzieję, że wiosną lub późniejszą wiosną tego roku "będą coraz lepsze wiadomości również z tego frontu epidemicznego".

"Dzięki temu przechowaniu wartości, jaką jest polska gospodarka, będziemy gotowi do skoku" - stwierdził premier.

"Tym najbardziej poturbowanym branżom musimy dalej pomagać. I dlatego na marzec zadecydowałem o przeznaczeniu kolejnych wielu mld zł na wsparcie dla tych branż, którym naprawdę bardzo, bardzo jest ciężko" - powiedział Morawiecki. Dodał, że również po pandemii rząd będzie się starał "dalej im pomagać, dalej je wspierać".