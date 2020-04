Premier: od 20 kwietnia przystępujemy do etapu stopniowego zdejmowania obostrzeń, także w sklepach

W ramach nowej rzeczywistości gospodarczej rząd chce zaproponować regułę trzech „i”, a od 20 kwietnia stopniowe łagodzenie obostrzeń m.in. w handlu - mówił premier Mateusz Morawiecki. Powrót do pełnej normalności w kwestii odwiedzania sklepów i galerii handlowych będzie możliwy dopiero po wynalezieniu szczepionki i zakończeniu epidemii. Co do kryzysu gospodarczego to on dopiero się rozwija.