Otwarcie tunelu w Świnoujściu to spełnienie marzeń i zrzucenie ogromnego ciężaru w codziennym życiu, i zburzenie ogromnej bariery rozwojowej; ważne wydarzenie w najnowszej historii kraju - ocenił premier Mateusz Morawiecki w swoim podcaście.

W opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych cotygodniowym podcaście premier Mateusz Morawiecki nawiązał do piątkowego otwarcia drogowego tunelu pod Świną w Świnoujściu, który połączył dwie części miasta. "W polskich mediach dominowały wczoraj relacje z otwarcia tunelu w Świnoujściu. Relacje pokazujące rozradowanych mieszkańców miasta, a pewnie i wielu turystów. To ważne wydarzenie w najnowszej historii kraju. Tak jak przekop Mierzei Wiślanej, Gazociąg Bałtycki czy gazoport w tym samym Świnoujściu" - ocenił szef rządu.

"Dla Świnoujścia i okolic otwarcie tego najdłuższego podwodnego tunelu w Polsce to spełnienie marzeń i zrzucenie ogromnego ciężaru w codziennym życiu, i zburzenie ogromnej bariery rozwojowej. Ale jest w tej pięknej historii także łyżka dziegciu - politycy totalnej opozycji nie byliby sobą, gdyby nie próbowali wbijać szpilek rządowi" - zauważył premier.

Jego zdaniem politycy opozycji "robią to dość kuriozalnie - na każdym kroku powtarzają, że rząd nie ma z powstaniem tego tunelu nic wspólnego". "Argument? Ano taki, że tunel powstał w większości z funduszy europejskich. Jeżeli przyjąć ten tok rozumowania, to lista osiągnięć rządów PO skróciłaby się do okrągłego zera. Po drugie - dlaczego oni nie skorzystali z tych środków? Jesteśmy członkami Unii, fundusze unijne to także nasze pieniądze; ich dobre wykorzystanie to obowiązek polskiego rządu" - stwierdził Morawiecki.

"My się z niego dobrze wywiązaliśmy. Liczyliśmy się też z tym, że środki z funduszy europejskich nie zostaną przyznane na ten projekt, i dlatego zarezerwowaliśmy w swoim czasie środki z budżetu państwa polskiego. Jednak ponieważ te środki europejskie ostatecznie znalazły się na ten projekt, to z budżetu państwa polskiego przeznaczyliśmy fundusze na inne inwestycje" - oświadczył premier.

W piątek odbyła się uroczystość otwarcia tunelu drogowego pod Świną w Świnoujściu, łączącego wyspy Uznam i Wolin. Dotychczas dostanie się do kurortu wymagało przeprawiania się promami, co powodowało często duże kolejki i opóźnienia. Przejazd tunelem o długości blisko 1,5 km trwa ok. 2-3 minut.

Tunel pod cieśniną Świny jest jednorurowy; kierowcy w obu kierunkach mają do dyspozycji po jednym pasie o szerokości 3,5 m. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Łączna długość inwestycji to 3,2 tys. m, długość tunelu wydrążonego maszyną TBM to 1483,80 m. Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem cieśniny Świny wynosi ok. 38 m p.p.m.

Inwestorem było Świnoujście, inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA, a wykonawcą - konsorcjum firm PORR/Gulermak. Koszt budowy przekroczył 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dołożyło z własnego budżetu.