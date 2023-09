Otwierając kolejne odcinki dróg ekspresowych, jak np. S11, likwidujemy bariery rozwoju gospodarczego w regionach, które były zapomniane - mówił we wtorek w Kłaninie (Zachodniopomorskie) premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia odcinka trasy ekspresowej między Koszalinem a Bobolicami.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że otwierając takie trasy "likwidujemy bariery wzrostu gospodarczego, bariery rozwoju w tych regionach Polski, które były zapomniane". Dodał, że mówiono tak o Pomorzu Środkowym, wskazując, że są to ziemie wykluczone.

"Niestety było w tym dużo racji, dużo prawdy. Ziemie pegeerowskie, ten wielki dramat lat Balcerowicza i Tuska, którzy pozostawili ziemie pegeerowskie samym sobie. Brak inwestycji w infrastrukturę drogową, ale także szpitale, szkoły, infrastrukturę energetyczną powodował, że te ziemie pustoszały" - powiedział. Dodał, że brak takich dróg jak S11 powodował, że przedsiębiorcy nie inwestowali w takich miejscach.

Szef rządu mówił, że dzięki takim trasom jak drogi ekspresowe, dzięki programowi budowy dróg powiatowych i gminnych, otwarto "wykluczone regiony".

Premier zadeklarował, że jeżeli "będziemy wybrani, to ten wielki sukces likwidacji bezrobocia na wielkich połaciach naszego kraju przeniesiemy również do miast i miasteczek średniej wielkości, gdzie cały czas bezrobocie jest, jeszcze jest za wysokie". Podkreślił, że tam "jeszcze jest za mało miejsc pracy", przy czym "w ogóle by ich nie było, gdyby nie wielkie inwestycje w infrastrukturę drogową, światłowodową, energetyczną, i też podnoszenie jakości życia mieszkańców".

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że "po otwarciu tego odcinka (S11) będziemy mogli mówić z dumą, że w Polsce mamy ponad 5 tys. km dróg szybkiego ruchu". "Polskim kierowcom udostępniamy kolejną bezpieczną i komfortową drogę", (...) przekroczyliśmy magiczną granicę 5 tys. km dróg ekspresowych w Polsce" - mówił minister.

Budujemy dużo i otwieramy dużo - podkreślał Adamczyk, zaznaczając, że "rozpoczynamy kolejne inwestycje drogowe". Według niego "w innych państwach UE i poza Unią zazdroszczą nam tak znakomicie zorganizowanych placów budów" przy inwestycjach drogowych.

Blisko 48-kilometrowa trasa S11 od Koszalina do Bobolic realizowana była w trzech odcinkach: Koszalin - Zegrze Pomorskie (16,8 km), Zegrze Pomorskie - Kłanino (19,3 km) oraz Kłanino - Bobolice (11,6 km). Poszczególne fragmenty trasy budowały firmy: Budimex, Mostostal oraz konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. W szczycie prac, latem ub.r. roboty na trasie prowadziło 1200 pracowników przy użyciu 800 jednostek sprzętu.

Nowa droga wyprowadza ruch tranzytowy z Bobolic i wszystkich miejscowości położonych przy obecnej DK11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami. Budowa S11 Koszalin - Bobolice została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę o dofinansowanie podpisano w listopadzie 2022 r. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,7 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi ponad 856 mln zł.

30 sierpnia br. GDDKiA poinformowała o podpisaniu umowy z firmą Intercor na realizację ostatniego odcinka S11 w Zachodniopomorskiem. Ponad 24-kilometrowa trasa między Bobolicami a Szczecinkiem będzie kosztować ponad 1,1 mld zł i ma być gotowa w 2026 r. Zgodnie z umową wykonawca ma 10 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych i 19 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, na realizację robót.

Natomiast od 2019 r. kierowcy mogą korzystać z 35,5-km, wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W tym samym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreśli we wtorek, że kolejne etapy S11 "od Poznania na Śląsk są już przygotowywane pod proces przetargowy i będą realizowane". "Na wszystkie etapy budowy S11 na południe są zagwarantowane środki w budżecie państwa" - zaznaczył.

Do 2030 r. cała trasa S11 ma połączyć Pomorze Środkowe przez Piłę, Poznań i Kępno z aglomeracją śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć około 550 km.