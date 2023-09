PO i opozycja głosowały przeciw zaporze na granicy z Białorusią; planem PO jest wpuszczenie do Polski nielegalnych migrantów, jest realizacja tego, przed czym udało nam się Polskę obronić - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przypomniał w czwartek po spotkaniu w MSWiA, że dwa lata temu rozpoczął się hybrydowy atak Łukaszenki i Putina na naszą wschodnią granicę, a jego celem była destabilizacja, doprowadzenie do chaosu i ośmieszenie Polski. Jak mówił, przez Polskę miały przechodzić tysiące migrantów.

Premier wyliczał też działania podjęte wówczas przez polski rząd. Mówił m.in. o zaporze na polsko-białoruskiej granicy. "PO i opozycja głosowały przeciw tej zaporze, dlatego, że planem PO jest - moim zdaniem - wpuszczenie tutaj nielegalnych migrantów, jest realizacja tego, przed czym udało nam się Polskę obronić" - podkreślił Morawiecki.

Odniósł się także do nowego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". W ocenie premiera jest to "propagandowe przygotowanie pod demontaż zapory na granicy z Białorusią". "To, w jaki sposób szkalowany i plugawiony jest polski mundur, jak obrażani są poprzez ten film funkcjonariusze i żołnierze jest czymś niebywałym i godnym najwyższej nagany" - dodał szef rządu.

"Przed tym filmem pseudoelity rozkładają czerwony dywan, a ja chciałbym podziękować funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i żołnierzom Wojska Polskiego za ich znakomitą współpracę pomiędzy sobą, za ich współpracę z ludźmi, którzy mieszkają w przygranicznych województwach. Podziękować również wszystkim mieszkańcom, bo to wy chronicie naszą granicę i robicie to skutecznie" - powiedział premier.

Dodał, że ten czerwony dywan to tylko "zapowiedź czerwonego dywanu, który PO rozwija przed nielegalnymi imigrantami, czerwonego dywanu, który grozi potężną destabilizacją w naszej ojczyźnie". "My zawsze będziemy stali na straży bezpieczeństwa Polaków" - zapewnił premier.

Wskazał też, że najważniejsze zadania stojące przed nami to m.in powstrzymanie fali nielegalnej migracji z południa Europy i Bliskiego Wschodu i powstrzymanie tych, którzy plugawią polski mundur.

Według premiera przed Polską stoją trzy najważniejsze zadania związane z bezpieczeństwem obywateli. "Po pierwsze, powstrzymać falę nielegalnej imigracji z Lampedusy, z południa Europy, z Bliskiego Wschodu. Drugie zadanie to powstrzymać tych, którzy chcą ten czerwony dywan rozwinąć i wykorzystują propagandową agitkę, czyli +Zieloną granicę+ Agnieszki Holland w tym właśnie celu" - oświadczył Morawiecki.

"Ale jest też trzecie, najważniejsze zadanie: to powstrzymać tych wszystkich, którzy plugawią polski mundur, którzy mają czelność szkalować honor polskiego funkcjonariusza policji i Straży Granicznej, honor polskiego żołnierza" - powiedział szef rządu. Zapewnił, że rząd PiS nigdy na to nie pozwoli.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński, dziękując żołnierzom i funkcjonariuszom za służbę zaznaczył, że "jest pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem i nie mam najmniejszych wątpliwości, że działania naszych formacji kierują ludzie kompetentni, doświadczeni, mający przygotowane scenariusze na każdy rozwój wydarzeń. Można powiedzieć: fachowcy z górnej półki".

Jak dodał, wszystkich cieszy, że współpraca na ważnym, zagrożonym odcinku granicy między formacjami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a Wojskiem Polskim układa się znakomicie. "Jesteście tam jak jedna pięść" - podkreślił Kamiński.

"Nie mam żadnej wątpliwości po rozmowach z żołnierzami i funkcjonariuszami, że są to ludzie, którzy dotrzymają roty przysięgi, jeśli będzie taka konieczność. Jeśli będzie taka konieczność, z narażeniem własnego zdrowia i życia będą bronić bezpieczeństwa państwa polskiego i wszystkich jego obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych" - mówił minister SWiA.

Zaznaczył, że sprawa na granicy wschodniej jest sprawą bezpieczeństwa wszystkich. "Nasze działania tam skierowane są przeciwko wrogom Polski, przeciwko wrogim nam autorytarnym reżimom w Moskwie i Mińsku. To oni chcą przełamać naszą granicę. To oni chcą pogrążyć Polskę, nasz region i całą Europę w chaosie" - przekazał Kamiński. Dodał, że dzięki wspaniałej postawie naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, nie udaje i nie uda im się to.

Szef MSWiA zwrócił się też bezpośrednio do żołnierzy i funkcjonariuszy, dziękując im za służbę. "To jest sprawa bezpieczeństwa całej Polski. I każdy Polak jest wam ogromnie wdzięczny. Jest wdzięczny za waszą postawę i za to, że może bezpiecznie, spokojnie żyć. Bo to jest cel waszych działań na granicy wschodniej" - podkreślił Kamiński.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem odrzucenia zgubnych dla Europy teorii o relokacji, a Polska jest przygotowana do tego, "żeby odeprzeć kolejny szturm". "I mimo tego, że lansuje się zgubne dla Europy teorie o relokacji, to Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem odrzucenia tych teorii. Relokacja tylko przyciąga, jest zaproszeniem dla kolejnych fal napływających do Europy. Dlatego ważne jest referendum, w którym Polacy wypowiedzą się w tej sprawie" - mówił szef MON.

W ocenie Błaszczaka lider PO Donald Tusk "atakuje mówiąc o tym, że przyznawane są legalne wizy". "Chodzi o to, żeby ci ludzie mogli podjąć pracę i studia w Polsce. Natomiast nie przeszkadza mu nielegalna migracja do Polski i Europy. Widzicie państwo z kim mamy do czynienia" - powiedział minister obrony

"Zawsze w naszej historii byli tacy, którzy działali na szkodę Polski. Tak było w XVIII wieku, przed upadkiem Rzeczypospolitej i później. Ale oni zawsze stanowili mniejszość, a ich działania były wykorzystywane przez wrogów Polski" - zauważył szef MON.

Odnosząc się do filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" ocenił, że zostanie on wykorzystany w celach propagandowych. "Możemy być pewni, że ten nikczemny, kłamliwy film zostanie wykorzystany przez wrogów Polski. On jest podarunkiem, jaki pani Holland i środowiska celebrytów uczyniły Putinowi" - podkreślił minister obrony.

Podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę i dodał, że dzięki nim Polska jest bezpieczna. "Mamy do czynienia z atakami na Polskę, ale dzięki waszej postawie odeprzemy te ataki" - zaznaczył Błaszczak.