Platforma Obywatelska to grupa rekonstrukcyjna lat balcerowiczowskiej transformacji, która szybko przypomni - gdyby nie daj Panie Boże, wróciła do władzy - czym jest bieda, czym jest bezrobocie i brak bezpieczeństwa - powiedział w poniedziałek w Tarczynie premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o 800 plus. Uroczyste podpisanie ustawy odbyło się na pikniku rodzinnym w Tarczynie (woj. mazowieckie) w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

Premier Morawiecki podkreślił, że podpisanie przez prezydenta tej ustawy "jest zabezpieczeniem polskich rodzin przed kłopotami, które są wokół nas".

Szef rządu ocenił też, że poprzednicy PiS, czyli "Platforma Obywatelska to, można rzec, grupa rekonstrukcyjna lat balcerowiczowskiej transformacji". "To jest grupa rekonstrukcyjna lat balcerowiczowskiej transformacji, która bardzo szybko przypomni - gdyby nie daj Panie Boże, wróciła do władzy - czym jest bieda, czym jest bezrobocie, czym jest brak bezpieczeństwa, brak perspektyw" - podkreślił Mateusz Morawiecki.