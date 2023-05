Polska bije na głowę wszystkie porównywalne gospodarki - oświadczył premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas otwarcia Konwentu Morskiego w Gdańsku. Jak ocenił, dzieje się tak m.in. dlatego, że odbudowujemy wartość gospodarki morskiej i jej wagę dla całej polskiej gospodarki.

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas otwarcia Konwentu Morskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wskazał, że Morze Bałtyckie po raz pierwszy w historii ma szanse stać się "wewnętrznym morzem, całkowicie przyjaznym Rzeczypospolitej".

"Kiedy Szwecja i Finlandia dołączą do NATO, może to być faktycznie wewnętrzne morze Paktu Północnoatlantyckiego. To bardzo dobrze, bo to zwiększy bezpieczeństwo całego obszaru bałtyckiego, zwiększy bezpieczeństwo Polski" - stwierdził szef rządu.

Zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat udało się zrealizować wiele inwestycji w gospodarce morskiej. "Te wszystkie potężne inwestycje służą po to, aby Polska pięła się po drabinie wartości dodanej jak najszybciej ku górze" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że w ciągu ostatnich kilku lat udało się przeprowadzić na wybrzeżu takie inwestycje, jak rozbudowa portów w Gdańsku i Gdyni, Droga Czerwona, pogłębienie toru wodnego do Szczecina do 12,5 m czy rozpoczęcie prac przy porcie kontenerowym w Świnoujściu. Przypomniał też budowę Baltic Pipe i bliską zakończenia budowę tunelu pod Świną, który ma połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam.

"Do tego wszystkiego można jeszcze dołożyć inwestycje w energetykę, które także na wybrzeżu będą potężnym kołem zamachowym o sprzężeniu zwrotnym. Pozytywnym sprzężeniu zwrotnym, razem z przemysłem stoczniowym, z przemysłem morskim" - dodał premier.

Zaznaczył jednocześnie, że cały czas musimy nadrabiać zapóźnienia infrastrukturalne, które powstały w ciągu pierwszych 20-25 lat po 1989 roku, kiedy - jak ocenił - szanse rozwoju gospodarki morskiej były marnowane.

Jak wskazał szef rządu, "rozwój gospodarczy najlepiej widać na tle innych krajów".

"Ostatnich kilka lat to potężne zawirowania gospodarcze" - stwierdził Mateusz Morawiecki. Porównał wzrost gospodarczy Polski do innych państw Unii Europejskiej - IV kwartał 2019 r., tj. ostatni kwartał przed pandemią, do I kwartału 2023 roku. "Widać, że Polska bije na głowę wszystkie porównywalne gospodarki" - powiedział.

Morawiecki podkreślił, że tak się dzieje m.in. dlatego, że "odbudowujemy wartość gospodarki morskiej i jej wagę dla całej polskiej gospodarki". Podkreślił, że "polski przemysł morski staje się coraz bardziej kołem zamachowym i perłą w koronie polskiej ekonomii".

Dodał, że jest to dla niego "wielka inspiracja i zarazem zobowiązanie do działania na wielu polach". "Przede wszystkim na polu takim, aby to wspaniałe polskie okno na świat, to okno, które przez 20 lat przykryte było żaluzjami bierności, pasywności, zapomnienia, żeby to okno zostało na powrót otwarte, żeby Polska dokonała symbolicznych, kolejnych zaślubin z morzem, zaślubin, które już na zawsze będą świadczyły o polskiej sile, o zdolności do wykorzystania tego wielkiego skarbu Rzeczypospolitej, jakim jest dostęp do morza" - powiedział premier.

W Konwencie Morskim w Gdańsku uczestniczył w poniedziałek również wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Gróbarczyk.

"Ja rok temu tu stałem, dziękując premierowi za ten biznesplan, który został przygotowany, a więc miliard złotych kierowanych do przemysłu stoczniowego, do żeglugi, do naszych armatorów na budowę promów" - powiedział wiceszef MI. Jak podkreślił, "wszystko idzie w takim kierunku, jak zaplanowaliśmy".

"Ale to, co najistotniejsze (...) chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat (...) pojawiły się na bramie stoczniowej wylistowane zawody, które dzisiaj stocznia natychmiast przyjmuje jako nowych pracowników. Dziesiątki, setki nowych pracowników, którzy mogą zostać przyjęci do stoczni. Wszystkie stocznie oczekują na nowych pracowników" - przekazał Gróbarczyk.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury, jest to pierwszy moment, w którym stocznie zaczynają pracować i nie zwalniają, ale przyjmują nowych pracowników.

Konwent Morski to organ doradczy MI składający się ze specjalistów z branży gospodarki morskiej. Jego zadaniem jest między innymi opiniowanie kierunków działania resortu w obszarze gospodarki morskiej, rekomendowanie inicjatyw i zgłaszanie projektów, którymi zająć powinno się ministerstwo.