Walczymy o bezpieczeństwo energetyczne, fizyczne i gospodarcze. Polska gospodarka rozwija się, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej - mówił w niedzielę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

W katowickim "Spodku" trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

"Tak jak walczymy o bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo fizyczne, tak też walczymy o bezpieczeństwo gospodarcze (...) Wbrew wszystkim oczekiwaniom, udało nam się w taki sposób zdusić inflację, aby nie przyrosło bezrobocie" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Polityk zaznaczył, że "eksperci Platformy Obywatelskiej" kilka miesięcy wcześniej mówili, że nie możliwym jest, aby we wrześniu inflacja w Polsce spadła do jednocyfrowej, bo oznaczałoby to "zarżnięcie gospodarki". "Otóż stało się to możliwe, gospodarka nie jest zarżnięta, ma się dobrze, rozwija się, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej i to ich bardzo boli" - ocenił.

Premier stwierdził, że "boli ich" także fakt, że "nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który w ostatnich dziesięciu latach tak mocno obniżyłby główne podatki dochodowe". Morawiecki wymienił obniżenie stawki PIT z 18 na 12 proc., dziesięciokrotne podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie CIT oraz VAT na 500 produktów. "Jednocześnie dochody do budżetu wzrosły o 100 procent" - dodał.

"Nie ma drugiego takiego kraju w Europie, nie wiem czy jest na świecie i to ich także boli. To drodzy rodacy świadczy o skuteczności naszej polityki gospodarczej" - podkreślił.