Polska polityka gospodarcza okazała się optymalnym miksem na czas kryzysu na tle innych krajów - ocenił premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej

Szef rządu wskazał, że dane GUS o PKB za I. kw. br. świadczą o tym, że mimo wielu zawirowań gospodarczych, takich jak pandemia, kryzys energetyczny czy "wielka ruska inflacja", polska gospodarka wypada dobrze na tle innych krajów europejskich.

"Cieszę się, że nasza polityka gospodarcza, która łączy w sobie wątki inwestycyjne, finansowe, fiskalne, budżetowe, monetarne, okazała się optymalnym miksem na czas kryzysu na tle innych krajów" - powiedział. "Proszę porównać nasze dane do tego, co pokazują inne kraje" - wskazał premier.

We wtorek GUS opublikował wstępny szacunek wzrostu PKB w I kw. 2023 r. W pierwszych trzech miesiącach tego roku PKB spadł o 0,2 proc., licząc rok do roku, a w ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w I kw. o 3,9 proc. - podano. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w I kw. 2023 r. PKB spadł o 0,9 proc. rdr.