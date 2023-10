Praca obecnego rządu polega na tym, aby ściągać i realizować jak najwięcej inwestycji - mówił podczas czwartkowego live'a na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Nie jesteśmy idealni, ale zobaczcie, ile się udało zrobić. Wiarygodność PiS jest nieporównywalna z tym, co się dzieje po stronie PO - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki w live na Facebooku przekazał, że spotkanie z mieszkańcami w Rybniku (woj. śląskie) dało mu dużo energii na ten ostatni czas kampanii przed ciszą wyborczą.

"Nasza praca (obecnego rządu - PAP) polega na tym, aby ściągać jak najwięcej inwestycji, tworzyć, konstruować montaż linii finansowych pod realizację wielkich inwestycji. Na Śląsku takie inwestycje powstają" - mówił premier.

Podkreślił, że ma wielkie zobowiązanie wobec mniejszych i średniej wielkości miast.

"To, co udało się zrobić do tej pory, to obniżyć bezrobocie do rekordowego poziomu w historii (...) Polski. Będziemy to kontynuować i wzmacniać dla miast małych i średniej wielkości. Dla tych, które utraciły wiele funkcji społeczno-gospodarczych" - przekazał.

"Uważam, że na pewno popełnialiśmy błędy, nie jesteśmy idealni, wiele grzechów i błędów, i potknięć" - przyznał premier. "Ale zobaczcie, ile się udało zrobić. Wiarygodność tego, co my (Prawo i Sprawiedliwość - PAP) przedstawiamy i obiecujemy jest zupełnie nieporównywalna z tym, co się dzieje po stronie Platformy Obywatelskiej" - dodał.

"Oni obiecywali, że nie podniosą wieku emerytalnego, a podnieśli. Oni obiecywali, że nie podniosą podatku VAT, a podnieśli. Oni obiecywali, że nie zabiorą OFE, a zabrali. Z kolei oni obiecywali, że będą rozdawali dzieciom laptopy, ale to my spełniliśmy ich obietnice i my przekazujemy dzieciom laptopy. Oni obiecywali, że obniżą podatek PIT do 15 proc., ale to my zrealizowaliśmy tę obietnicę z podwójną nawiązką, bo obniżyliśmy do 12 proc. i wprowadziliśmy kwotą wolną od podatku do 30 tys. zł" - podsumował.