Jeszcze 7-8 lat temu Polska była energetycznym skansenem Europy, a prawdziwy pościg za europejską czołówką czystej energetyki zaczął się w 2016 r. - podkreślił w niedzielnym podcaście premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że niebawem będzie miał kolejną wiadomość dotyczącą wielkiej inwestycji.

Premier Mateusz Morawiecki w niedzielnym podcaście zaznaczył, że jednym z ulubionych sloganów przeciwników rządu jest slogan mający pokazać, że konserwatyzm to zacofanie i nieliczenie się ze sprawami klimatu.

"Gdyby wierzyć politykom opozycji i nagłówkom mediów, które ich wspierają w Polsce, inwestycje w odnawialne źródła energii zatrzymały się w 2015 roku. Prawda jest taka, że jeszcze 7-8 lat temu Polska była energetycznym skansenem Europy, a prawdziwy pościg za europejską czołówką czystej energetyki zaczął się w 2016 roku" - podkreślił.

Dodał, że w ubiegłym roku łączna moc OZE "przekroczyła 21 GW, czyli wzrosła ok trzykrotnie". "W czasie naszych rządów moc instalacji wiatrowych wzrosła o 67 proc. z niespełna 4,6 GW do ponad 7,7 GW. Prawdziwa zaś rewolucja odbyła się w fotowoltaice. W 2015 roku moc z instalacji fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 108 MW, na koniec 2022 to ponad 11 tys. MW - 100 razy więcej" - powiedział. Zaznaczył, że ponad jeden milion rodzin zainstalowało u siebie fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd.

Premier podkreślił, że polityka energetyczna Polski wzmacniana jest o czwarty filar, czyli suwerenność energetyczną. "Oznacza ona jeszcze większą dywersyfikację, bardziej efektywne wykorzystanie krajowych zasobów, rozwój energetyki jądrowej - tej wielkoskalowej i tej rozporoszonej - rozwój sieci energetycznych oraz dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii. Realizujemy plan, według którego w 2040 roku źródła zeroemisyjne pokryją blisko 3/4 zapotrzebowania na energię elektryczną" - powiedział.

Dodał, że wzrost PKB w latach 2015 - 2022 wyniósł 31,5 proc. "To najwięcej w całej Europie nie licząc rajów podatkowych" - zaznaczył. Zaznaczył, że Polska może się pochwalić napływem wielkich inwestycji światowych potentatów, takich jak Google, Microsoft, czy Mercedes. "Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą finalnie kilkadziesiąt miliardów zł i przyniosą dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy i możliwość kooperacji dla setek polskich firm" - powiedział. "Już niebawem będę miał dla nas wszystkich kolejną wiadomość dotyczącą wielkiej inwestycji" - dodał.

Odnosząc się do kwestii podatków podkreślił, że rząd obniżył "wszystkie główne podatki na czele z tym, który najbardziej interesuje społeczeństwo, pracowników, czyli PIT - do rekordowo niskich 12 proc". "Radykalnie podnieśliśmy przy tym próg podatkowy do 120 tys. zł i wprowadziliśmy powszechną kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. zł" - mówił.

Dodał, że koszty uzyskania przychodów podniesiono do 3 tys. zł, co - jak zaznaczył - też oznaczało obniżkę podatku. "Wprowadziliśmy zerowy PIT dla osób do 26 roku życia, a i to nie wszystko. Rodziny z co najmniej czwórką dzieci otrzymały dodatkową kwotę wolną od podatku w wysokości ponad 85,5 tys. zł dla każdego z rodziców. Jest też ulga dla pracujących seniorów" - wyliczał.

"Dzięki tym zmianom w kieszeniach obywateli pozostaje powyżej 46 mld zł. Duża część z państwa odczuła to, lub odczuje to bardzo bezpośrednio na swoich kontach. Szacujemy, że w tym roku kilkanaście milionów podatników dostanie na konta ponad 20 mld zł" - podkreślił. Dodał, że jest to najwyższa suma zwrotów w historii Polski.

"Przyczyniliśmy się do tego, że Polacy zarabiają netto o wiele lepiej, szczególnie ci, którzy zarabiali najmniej. Podnieśliśmy płace minimalną do poziomu ponad dwukrotnie wyższego niż była za poprzedniej władzy, a średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o ponad 2,5 tys. zł. Nic dziwnego, że coraz więcej Polaków wraca z emigracji. W Polsce nareszcie praca zaczęła się opłacać, i to nawet pomimo ruskiej inflacji" - podkreślił.

Przypomniał także m.in. o obniżce podatku VAT, która objęła najniższymi stawkami większość podstawowych produktów.