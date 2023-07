Program Odbudowy Zabytków, który dzisiaj zatwierdzamy, to program absolutnie bez precedensu; to wysiłek na miarę odbudowy starówek kilku miast razem. Program już wchodzi w fazę realizacji - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki wraz z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim wziął w piątek udział w konferencji prasowej, na której ogłosił wyniki naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

"To jest program, który już wchodzi w fazę realizacji. To nie jest rzecz, która ma dopiero nastąpić, tylko to już są pierwsze wybory; to oznacza ponad 4700 projektów. Mogę powiedzieć, że to program, jakiego nigdy w Polsce nie było" - powiedział Morawiecki.

Jak mówił, celem programu jest m.in. to, by "lokalne zabytki stały się magnesem na turystów". "W ilu wioskach, małych miasteczkach, większych trochę miastach kryją się perły z polskiej przeszłości, które niszczały. Serce boli, jak niszczeją, tracą swoją wartość, jak nikną w oczach. Pokazaliśmy przez lata naszych rządów, co to jest troska o zabytki" - stwierdził Morawiecki.

"Powiem tylko, że ten program składający się z tego, co dzisiaj zatwierdzamy - ponad 2,5 mld zł - i kolejnego, który wynosił ok. 800 mln do miliarda złotych - to program absolutnie bez precedensu. (...) Trzeba powiedzieć, że to wysiłek na miarę odbudowy starówek kilku miast razem. Co roku prócz tego przeznaczamy trzy razy więcej środków z naszych regularnych programów pod pieczą premiera Glińskiego" - mówił premier.

Morawiecki dodał, że "roboty już ruszają w całej Polsce". "W tym programie dojdzie do odnowienia setek, tysięcy pałaców, dworków, kościołów, a także dworców kolejowych, budynków użyteczności publicznej, szkół czy szpitali. To właśnie dlatego, że nie chcemy pozwolić, aby te wspaniałe pamiątki polskiej kultury odeszły w zapomnienie" - oświadczył premier.