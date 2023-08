Naprawione finanse publiczne zwiększyły przychody do budżetu państwa, a to przekłada się na nowe programy wsparcia i rozwoju dla Polski. Bo często to podkreślam, nie ma Polski A i Polski B - Polska jest jedna - mówi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Magazynu Polska.

W opublikowanym w piątek w "Polsce" wywiadzie szef rządu był pytany o kształt gospodarczy naszego kraju.

"Ostatnie 34 lata to dla polskiej gospodarki rzeczywiście czas pełen wyzwań. To przede wszystkim czas gospodarczej, a także i politycznej odbudowy państwa po zniszczeniach, jakich dokonał w Polsce komunizm. To trzy dekady, w których rzeczywiście przechodziliśmy gospodarcze wzloty i upadki. Dzisiaj z większości problemów, które trapiły Polskę jeszcze za czasów naszych poprzedników, udało nam się gospodarkę podźwignąć, odbudować i nadać jej nowoczesny kształt na miarę wyzwań gospodarczych I połowy XXI w. Mam na myśli przede wszystkim naszą skuteczną walkę z bezrobociem oraz niskimi płacami" - powiedział.

Według premiera Morawieckiego, bieda i bezrobocie były systemowymi patologiami III RP, które zmuszały setki tysięcy ludzi do wyjazdu z Polski na wymuszoną ekonomicznie emigrację. "Te demony to już dziś na szczęście przeszłość. Jest na pewno jeszcze bardzo wiele problemów do rozwiązania, ale stawiamy przede wszystkim na to, żeby te problemy rozpoznawać i, wspólnie z obywatelami naszego państwa, rozwiązywać. Dzisiaj możemy potwierdzić, że spada polski dług publiczny w relacji do PKB. Są pieniądze na politykę społeczną, na obniżanie podatków, ale jednocześnie też na politykę rozwoju. Na prawione finanse publiczne zwiększyły przychody do budżetu państwa, a to przekłada się na nowe programy wsparcia i rozwoju dla Polski. Bo, często to podkreślam, nie ma Polski A i Polski B - Polska jest jedna. Nie Polska dla milionerów, tylko Polska dla milionów obywateli. I o jej równomierny rozwój musimy dbać. Zwłaszcza gospodarczy" - mówił.

Morawiecki został też zapytany o uruchomioną kilka dni temu kolejną edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. "Proste procedury, uczciwe mechanizmy, pieniądze dla wszystkich: to jest w skrócie nasz program inwestycji z polską flagą. W ramach tego programu środki trafiały do samorządów w maksymalnie elastyczny sposób. Ogłoszony właśnie nabór wniosków do ósmej jego edycji to kolejna wielka pula środków na spełnienie lokalnych marzeń mieszkańców w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć wnioski do 16 sierpnia 2023 r. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych pozwala na realizację inwestycji w całej Polsce, dzięki bezzwrotnemu dofinasowaniu. Od początku programu przeznaczyliśmy łącznie 63,4 mld zł m.in. na remonty szkół i żłóbków, obiekty sportowe, odnowione parki, nowe drogi czy sieci wodno-kanalizacyjne" - powiedział premier.