Przyjąłem rezygnację ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, funkcję tę zaproponowałem posłance Katarzynie Sójce - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Adam Niedzielski nie jest już ministrem zdrowia. / fot. PAP/Paweł Supernak

Premier przyjął rezygnację Adama Niedzielskiego. Katarzyna Sójka nowym ministrem zdrowia

We wtorek premier poinformował, że przyjął dymisję Adama Niedzielskiego i zaproponował objęcie funkcji ministra zdrowia posłance PiS Katarzynie Sójce.

"Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednocześnie postanowiłem zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, lekarce" - oświadczył szef rządu.

Wyraził przekonanie, że "jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze".