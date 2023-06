Biznes i technologie

Premier: przyjęliśmy założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r.

Autor: PAP

Data: 13-06-2023, 11:45

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r. – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. W 2024 r. PKB wzrośnie do 3 proc., a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6 proc. - dodała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.