Przyjęty przez UE kierunek realizacji celów klimatycznych wiąże się ze znaczącym obciążeniem społecznym i nie jest prawidłowy - napisał w liście do uczestników 10. edycji konferencji „Śląski ład” premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że Polska nie może zaakceptować narzucanego przez UE tempa transformacji.

Jubileuszowa konferencja z cyklu "Śląski ład", zorganizowana w poniedziałek w Mysłowicach z inicjatywy europosłanki PiS Izabeli Kloc oraz Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, odbywa się pod hasłem "Ład czy chaos? Dokąd zmierza, świat, Europa, Polska i Śląsk?".

Nawiązując do tytułu konferencji, szef rządu postawił pytanie o przyszłość transformacji energetycznej. "Czy jest ona elementem europejskiego ładu, czy też padła ofiarą chaosu, jaki od wybuchu wojny na Ukrainie i zdestabilizowaniu dotychczasowego porządku geopolitycznego daje o sobie coraz częściej znać w relacjach międzynarodowych?" - napisał premier.

"Jestem przekonany, że każdy, kto orientuje się w globalnych trendach i komu zależy na silnej pozycji Polski, zdaje sobie sprawę, że transformacja energetyczna to po prostu konieczność. Jej przebieg zdecyduje o globalnej pozycji Polski na cały XXI wiek. Nie tylko otwiera nam ona drogę do suwerenności energetycznej, ale jest też olbrzymią szansą na skok technologiczny polskiej gospodarki, który katapultuje ją do pierwszej ligi globalnych gospodarek" - wskazał Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że w Mysłowicach, gdzie odbywa się poniedziałkowa konferencja, nie można zapomnieć o udziale Śląska w tym procesie. "Nie mam wątpliwości, że ten region pozostanie przemysłowym sercem Polski; że to właśnie na Śląsku rozegra się przełom związany z transformacją energetyczną naszego kraju, która pozwoli zapewnić bezpieczną przyszłość następnym pokoleniom Polaków" - ocenił szef rządu.

Jak zauważył, "transformacja energetyczna, by była skuteczna, musi być też sprawiedliwa".

"Wielokrotnie podkreślaliśmy, że chcemy i będziemy dokonywać transformacji naszego przemysłu w kierunku niskoemisyjnym. Nie możemy jednak zaakceptować narzucanego nam tempa. Mamy obiektywnie trudniejszą sytuację niż inne państwa członkowskie UE i odmienne problemy od krajów Europy Południowej" - zastrzegł Morawiecki.

"Naszym zdaniem przyjęty przez Unię Europejską kierunek realizacji celów klimatycznych wiąże się ze znaczącym obciążeniem społecznym i nie jest prawidłowy. Może wcale nie przynieść oczekiwanych efektów środowiskowych, a nawet obniżyć poziom akceptacji społecznej dla działań klimatycznych" - napisał szef rządu.

Poniedziałkowa, jubileuszowa konferencja "Śląski ład" jest podsumowaniem dotychczasowego cyklu spotkań pod takim tytułem. Na bazie intelektualnego i merytorycznego dorobku wcześniejszych debat uczestnicy spotkania zastanawiają się - jak podali organizatorzy - "nad optymalnymi rozwiązaniami rozwojowymi dla Śląska, Polski, Europy i świata".

Wśród uczestników konferencji są m.in. minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński oraz prezydencki doradca Andrzej Zybertowicz.