Bitwa o lepszą Polskę trwa i będzie trwała pewnie jeszcze wiele dekad. Realizacja planów tych, którzy mogą je realizować w przyszłości jest groźna - powiedział w czwartek w Spale premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczy w XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność".

Premier ostrzegł "przed tym, co może się zdarzyć". "Realizacja planów tych, którzy mogą je realizować w przyszłości jest groźna, również dla pamięci o Janie Pawle II i dla realizowanych przez nas jego ideałów. To bardzo ważne, bo on stanowi symbol współczesności, nie tylko Polski, ale także Europy" - ocenił.

Podkreślił, że trwa bitwa o lepszą Polskę i będzie trwała jeszcze wiele dekad. "Przed nami, ludźmi Solidarności, stoi to wielkie zadanie - obrona tego co udało się zrealizować w ostatnich latach, ale także wytyczanie ścieżek ideałów Solidarności na kolejne lata" - zaznaczył szef rządu.

"Jestem przekonany, że wszyscy znajdziemy w sobie odwagę, siłę, wytrwałość i determinację, żeby te ideały w ślad za wyzwaniem ks. Jerzego Popiełuszki wspólnie realizować w przyszłości" - powiedział. "Podejmijmy te wyzwania i zadania, walczmy o Polskę, bo jest tego warta" - zaapelował premier.