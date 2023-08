Realizujemy program sprawiedliwego rozwoju, który pozwala rozwijać się miejscowościom w całym kraju; rząd i samorząd tworzą bardzo dobre warunki do funkcjonowania dla rodzin - powiedział w piątek w Niebylcu (woj. podkarpackie) premier Mateusz Morawiecki.

W piątek szef rządu przebywał z wizytą w Niebylcu, gdzie odwiedził żłobek i przedszkole samorządowe.

"Ramię w ramię, rząd i samorząd, tworzymy bardzo dobre warunki do funkcjonowania dla rodzin, dla rodziców, młodych rodziców i dla dzieci. (...) W tym kompleksie docelowo już całkiem niedługo, na przełomie tego i kolejnego roku, znajdzie swoje miejsce ponad 40 maluchów - miejsc żłobkowych i ponad 150 miejsc przedszkolnych" - powiedział.

Morawiecki zauważył, że - zdaniem niektórych - to sporo jak na takie miejsce, jak Niebylec. "Ale na tym polega nasza polityka. Dzieci są przyszłością narodu, a aby naród rósł w siłę, dzieci muszą móc się wychowywać, chodzić do żłobka, do przedszkola wszędzie w całej Polsce" - powiedział, zaznaczając, że chodzi też o inne miejsca niż wielkie miasta.

"My pokazujemy naszymi czynami, inwestycjami - jak ta tutaj, na Podkarpaciu - że w ślad za tym, co pokazujemy, za wizją zrównoważonego, sprawiedliwego rozwoju idą środki i inwestycje, idą nasze czyny" - zaznaczył premier. Podkreślił, że rząd wspiera wolność polegającą na tym, że obywatele także w mniejszych miejscowościach mają dostęp do usług dla dzieci i do nowo tworzonych miejsc dobrze płatnej pracy.

Morawiecki podkreślił, że rząd realizuje program sprawiedliwego rozwoju - takiego, który pozwala rozwijać się miejscowościom w całym kraju, także takim jak Niebylec.