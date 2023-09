Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, by polska wieś potrafiła nie tylko walczyć, ale wygrywać w konkurencji z rolnikami z Europy Zachodniej – powiedział w poniedziałek w Narolu na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w gospodarstwie Mariusza Kowalczuka w Narolu spotkał się z zaproszonymi rolnikami. Morawiecki zjadł również obiad z rodziną Kowalczuka.

Na spotkaniu z mediami premier podkreślił, że polskie rolnictwo wygrywa konkurencję z rolnikami z Europy Zachodniej, bo rząd spełnił swoją obietnicę, czyli wyrównanie poziomu dopłat dla rolników polskich w porównaniu do rolników francuskich czy niemieckich, dzięki czemu obecnie ponad 95 proc. polskich rolników ma wyższe dopłaty do hektara niż średnio rolnicy w Europie Zachodniej.

"Mamy i szacunek do polskiego chleba i do pracy polskiego rolnika i do polskiej wsi i wszystko co robimy właśnie temu ma służyć, po to, żeby polska wieś rzeczywiście potrafiła nie tylko walczyć, ale wygrywać w konkurencji z rolnikami z Europy Zachodniej" - przekazał szef rządu.

Premier nawiązał w wystąpieniu do wprowadzonego od północy w sobotę krajowego embarga na zboże i niektóre inne towary rolne z Ukrainy, które zostało wprowadzone po wygaśnięciu embarga unijnego w piątek.

"Mówimy jasno, to Rosja ma zapłacić za konsekwencje, za skutki kryzysu zbożowego, a nie polski rolnik. Dla nas interes polskich rolników jest najważniejszy i dlatego nawet jak jesteśmy naciskani ze wschodu i zachodu, nie ustępujemy" - podkreślił.

Szef rządu przypomniał, że Donald Tusk i Michał Kołodziejczak kilka dni temu pojechali do Brukseli po to, żeby pochwalić się, iż załatwią przedłużenie embarga dla wwozu ukraińskiego zboża na kolejne dwa miesiące.

"Myśmy od razu wiedzieli, że to za mało, ale przechwalali się, że już to jest załatwione. Pojechali z czapką po to, żeby dostać trochę gruszek, a wrócili bez gruszek, bez czapki, bez embarga. Niczego nie załatwili. Taką mają skuteczność, czy antyskuteczność w tej Brukseli. Nic nie potrafią załatwić, a umizgują się, podlizują się" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, "mówimy jasno, że polski rolnik, jego interes jest najważniejszy. To dzięki polskiemu rolnikowi udało się zachować bezpieczeństwo żywnościowe".

Morawiecki przypomniał, że rząd w czasie choroby ASF (afrykański pomór świń) "zadziałał i przeznaczył na walkę z tą chorobą miliardy złotych". Podobnie, jak mówił premier, było kiedy "uderzył COVID i trzeba był ratować wielu przedsiębiorców na wsi, wielu polskich rolników". "Zadziałaliśmy, uruchomiliśmy potężne środki rządowe, żeby ratować rolników" - dodał Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że "we wcześniejszych latach, był dramat rolników" i wiele osób wyjeżdżało za granicę w poszukiwaniu pracy. "Dzisiaj praca szuka teraz tutaj człowieka" - stwierdził.

Premier podkreślał, że rząd stara się, aby standard życia we wsiach był na takim samym poziomie, jak w miastach. Przypomniał przy tym m.in. o wprowadzonych w ostatnich latach programach popegeerowskich, inwestycjach w drogi oraz dopłatach np. dla domów seniora.

"Troszczymy się o wszystkie aspekty życia społecznego, o wszystkie obszary waszego życia, drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy polskiej wsi. Wy, tyle razy zdradzeni przez liberałów z Platformy Obywatelskiej, doskonale wiecie, jaka jest różnica między nami a tamtymi" - powiedział Morawiecki.

"Dlatego przepraszamy za nasze błędy, za nasze potknięcia, za nasze grzechy, ale popatrzcie na to, jak broniliśmy interesów polskiej wsi wobec Brukseli, wobec Kijowa, wobec Berlina, przed Tuskiem, który chciał zaorać, zniszczyć polskie rolnictwo" - dodał szef rządu.

Zdaniem Morawieckiego, to jest fundamentalna różnica między tym, jak obecny rząd "stara się troszczyć o rolnictwo, w czasach wielkich kryzysów", a jak "tamci, jak był kryzys dziesięć razy mniejszy niż obecny, to szczycili się tym, że nie wydają pieniędzy budżetowych na wsparcie dla przedsiębiorców, także na wsparcie dla przedsiębiorców rolnych".

"Dlatego drodzy rolnicy (…) dziękujemy za trud, za waszą ciężką pracę. Składamy również nasze obietnice na przyszłość, że będziemy dalej inwestować w tą polską ziemię, polskie drogi, w polskie przedsiębiorstwa. Będziemy inwestować w polskie żłobki, przedszkola, żeby polska wieś się nie wyludniała, żeby ludzie chcieli (tu) mieszkać" - mówił premier.

Morawiecki zwrócił uwagę, że rząd PiS m.in. na wieś "przekierował wielki strumień pieniędzy", które zostały "zabrane mafiom vatowskim, cwaniakom w białych kołnierzykach i cwaniakom z Platformy Obywatelskiej i różnym złodziejom, którzy rozkradali Polskę".

Premier stwierdził, że "rolnik i mieszkaniec Polski lokalnej" wie, że bez tych pieniędzy nie byłoby wielu inwestycji. "I nie będzie również ich (inwestycji) w przyszłości, jeśli - chroń nas Panie Boże przed tym koszmarem - liberałowie, którzy patrzą bardziej na interes Berlina i Brukseli wróciliby kiedykolwiek do władzy. Ale myślę, i wierzę w to głęboko, że mądrość polskiego rolnika nas przed tym ustrzeże" - powiedział Morawiecki.