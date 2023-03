Skończyło się spotkanie premiera z przedstawicielami organizacji rolniczych, na którym omawiano kwestie dopłat dla producentów zbóż i kukurydzy oraz odbudowy hodowli trzody chlewnej w Polsce - poinformował w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Premier rozmawiał z organizacjami rolniczymi m.in. o dopłatach do zbóż i kukurydzy /fot. PAP

Premier rozmawia z rolnikami

"Właśnie skończyło się spotkanie premiera się z przedstawicielami OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Müller. Przypomniał, że to było drugie spotkanie premiera z rolnikami. "We wtorek spotkał się on wraz z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" - dodał rzecznik rządu.

Główny temat rozmów był związany z dopłatami do zbóż. Rząd przyjął program dodatkowych dopłat do hektara dla producentów zbóż i kukurydzy. Przez najbliższe tygodnie dopłaty będą konsekwentnie wypłacane - powiedział.

Problem dotyczy podaży dodatkowego zboża z Ukrainy

Jak zaznaczył, z tego programu "będą mogły skorzystać osoby, które widzą różnice w cenie zbóż w sytuacji podaży dodatkowego zboża z Ukrainy."

Müller zwrócił uwagę, że omawiany był również temat uregulowania ruchu handlowego na granicy polsko-ukraińskiej. "Ten problem już został załatwiony, a środowiska rolnicze przyjęły to z satysfakcją" - zauważył.