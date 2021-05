Premier rusza w objazd po kraju promować Polski Ład

Mateusz Morawicki wyrusza w objazd po kraju, aby rozmawiać z mieszkańcami miast i wsi o założeniach Polskiego Ładu.

Autor: PAP

Data: 18-05-2021, 10:41

Premier podczas promocji Polskiego Ładu odwiedzi mieszkańców miast i wsi. Fot. PTWP

Polski Ład to wielki, ambitny plan dla naszego kraju, o którym chciałbym porozmawiać z mieszkańcami każdej części Polski - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiadając miejscowości, które odwiedzi tego dnia w ramach objazdu po kraju.

Szef rządu we wpisie na Facebooku wskazał, że we wtorek odwiedzi Rzeszów, Jasionkę, Pogórską Wolę, Ciężkowice, a także Zakliczyn i Kraków.

Premier Morawiecki w poniedziałek ruszył w objazd po kraju, by promować zaprezentowany w sobotę Polski Ład, czyli firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.

Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.