Premier: Rząd przedłuża restrykcje dla Polaków i m.in. dla handlu w związku z koronawirusem

- Nasz dotychczasowe działania na razie sprawdzają się nieźle. Gdyby nie to to mielibyśmy nie około 5,5 tys. zachorowań, a o wiele więcej nawet 40 tys. - mówił Mateusz Morawiecki.

- Aby dalej ograniczać rozprzestrzenianie się pandemii przedłużamy obowiązujące obostrzenia i regulacje przeciwko koronawirusowi o jeden tydzień do 19 kwietnia, dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich i wszystkich punktów usług. Dotyczy to też limitu osób w sklepach i kościołach – dodał.

- Do 16 kwietnia przedłużamy zamknięcie szkół i międzynarodowego ruchu lotniczego i ruchu kolejowego, podtrzymujemy zamknięcie granic i sanitarne kontrole graniczne. Ograniczenia dotyczące imprez masowych obowiązują do odwołania - mówił.

- Po Świętach chcemy przedstawić plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej, bo dotychczasowa rzeczywistość nie wróci przez długi czas, być może przez lata - mówił też premier.

- Są analizowane pewne propozycje przedsiębiorców, ale też ze strony pracowników. Chcemy, żeby to odbywało się w sposób maksymalnie bezpieczny z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wirusa (…) one na pewno będą dotyczyły działalności gospodarczych, ale będą też zawierały różne obostrzenia, aby to, co dobrego udało się do tej pory osiągnąć, łagodniejszego przebiegu epidemii, żeby dalej ten przebieg był łagodniejszy, czyli to musi być ostrożne działania (...) chodzi też o obronę jak największej ilości miejsc pracy - wyjaśnił premier.

Mateusz Morawiecki zapowiedział też przesunięcie matur i egzaminów ósmoklasisty.

- Przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów i zakomunikujemy kiedy się odbędą na trzy tygodnie przez ich odbyciem, a na pewno nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu – mówił.

Dodał, że na kolejne dwa tygodnie zamknięte będą szkoły i przedszkola oraz przedłużony zasiłek opiekuńczy.

Do 3 maja zamknięte będą też granice i obowiązywać będą te zasady co do tej pory.

- Żyjemy w czasie ogromnej niepewności, ale w tej nowej rzeczywistości musimy dalej żyć (...) wierzę że polska gospodarka wyjdzie z tego, chociaż być może trochę pokiereszowana - dodał premier.

Łukasz Szumowski, minister zdrowia zapowiedział zaś obowiązek zasłaniania ust i nosa.

- Gdyby nie ta narodowa kwarantanna mielibyśmy dziś 20-, 30-, 40. tys. chorych, a nie ok. 5,3 tys. (…) od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, bo coraz więcej jest osób chorujących bezobjawowo, co pozwoli ochronić innych przed nami samymi - mówił Szumowski.

- To będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa, ale nie mówimy, że to ma być maseczka – może być chustka czy szalik – dodał.