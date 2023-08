Rząd w czwartek przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 r. - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Jak powiedział, to „bezpieczny budżet dla Polski”.

"To zawsze w życiu państwa niezwykle ważny moment, ważny dzień, w którym przyjmuje się budżet na kolejny rok. I chciałem na samym początku powiedzieć, że jest to bezpieczny budżet na trudne czasy, to bezpieczny budżet dla Polski" - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że nasz kraj miał do czynienia z kryzysami, które - zdaniem premiera - wielu porównuje do plag egipskich.

"Pomimo wielu kryzysów z całą mocą trzeba podkreślić, że udało się wygospodarować i dochody, i dopasować wydatki" - dodał Morawiecki.