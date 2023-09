Środki w programie dla osiedli przeznaczone zostaną również na fotowoltaikę, remonty akustyczne i architekturę zieleni - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek w Tomaszowie Mazowieckim.

Szef rządu podkreślił, że na dachach blokowisk są tysiące hektarów wystawionych na słońce powierzchni niezagospodarowanych pod kątem energetyki. "Fotowoltaika pozwoli oszczędzać również energię cieplną i energię elektryczna" - dodał.

Morawiecki zaznaczył, że mieszkańcy domów jednorodzinnych korzystają już z fotowoltaiki.

Podkreślił, że cztery lata temu było 100 megawatów mocy zainstalowanej, a dzisiaj ponad 12 gigawatów mocy. "Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do zwiększenia ze 100 megawatów do 12 tys. megawatów. To jest nasza wiarygodność w realizacji programów fotowoltaicznych. I taki program zaproponujemy również dla mieszkańców +wielkiej płyty+" - zapowiedział.

Kolejnym punktem w programie "Przyjazne Osiedle" są remonty akustyczne.

"Każdy, kto mieszkał w bloku, wie doskonale, jakim problemem jest akustyka. Na to też przeznaczymy środki, tam gdzie będą najbardziej konieczne według specjalistów" - przekazał premier.

W programie dla osiedli ujęte zostaną również architektura zieleni, place zabaw, parki i skwery.

"W tym kolejnym punkcie będziemy dbali o zieleń, o parki, aby każdy starszy człowiek, matka z dzieckiem, człowiek po pracy, rodzina cała mogła wyjść do parku, żeby wykorzystać kawałek zieleni na grę w piłkę ze swoimi dziećmi" - powiedział szef rządu. "To wszystko to jest nasze codzienne życie, to jest ważne dla milionów Polaków" - dodał.

Morawiecki przekazał, że ostatnim punktem tego programu jest dalszy rozwój dróg gminnych i powiatowych, ale także osiedlowych.

"Zapytajcie swoich burmistrzów, wójtów, prezydentów czy w czasach Platformy Obywatelskiej środki przeznaczone na remonty dróg, na dojazdy do osiedli były porównywalne do tego, co dzisiaj przeznaczamy. No nie były porównywalne" - podkreślił premier.