Premier: szczepienia i odpowiedzialność to droga do otwarcia gospodarki

Mam nadzieję, że odporność zbiorowa, którą stopniowo nabywamy dzięki szczepieniom, doprowadzi do przygaszenia pandemii na tyle, że będziemy mogli otworzyć gospodarkę jak najszerzej; szczepienia i nasza odpowiedzialność to najlepsza droga do jak najszybszego otwarcia gospodarki - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.