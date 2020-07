Premier: Tarcze antykryzysowe były amortyzatorem kryzysu

W Bełchatowie na spotkaniu z kilkudziesięcioma samorządowcami z województwa łódzkiego Mateuszem Morawicki podkreślił, że wiele wskazuje na to, iż kryzys ekonomiczny po pandemii koronawirusa nie uderzył w Polskę tak dotkliwie, jak się spodziewano. Premier dodał, że jest to skutek szybkiego wprowadzenia instrumentów ekonomicznych nazwanych tarczami antykryzysowymi.

"Gdyby nie błyskawiczna reakcja rządu, w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą, kryzys mógłby być się groźniejszy, także dla samorządów. Tarcze okazały się znakomitym amortyzatorem kryzysu" - zaznaczył premier.

"Tarcza finansowa uratowała 5 milionów miejsc pracy" - podkreślił szef rządu. Zwracając się do przedstawicieli samorządów regionu łódzkiego mówił: "Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, na pytanie waszych mieszkańców, gdzie byłaby dziś Polska, gdzie byłyby polskie rodziny, po tak dramatycznym uderzeniu, jak epidemia, jak grom z jasnego nieba, który spowodował największą recesję na świecie od II wojny światowej, gdyby nie ta wielka tarcza społeczna zbudowana dzięki uszczelnieniu systemu podatkowemu".

Morawiecki podkreślił, że samorządowy Fundusz Dróg Lokalnych, za rządów PiS, jest 7, 8 razy większy niż za PO. Premier wspomniał o tzw. tarczy inwestycyjnej m.in. dla samorządów. "Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to teraz ponad 6 mld zł dla gmin i powiatów z całej Polski. To jest najlepszy dowód na to, kto lepiej rządzi" - mówił szef rządu.

Zaapelował też do samorządowców z regionu łódzkiego, bez względu na ich przekonania polityczne o pomoc we wprowadzaniu rozwiązań antykryzysowych w gminach i powiatach.

"Nie zahamujmy tego procesu, nie sypmy piachu w tryby, wojna na górze jest niepotrzebna; za rok możemy zadziwić cały świat. Polska może najszybciej wyjść z tego kryzysu" - podkreślił premier. Poprosił też samorządowców o pomoc w jak najszybszym rozdysponowaniu środków, które rząd przeznaczył na pomoc mikro, małym i średnim firmom.

Premier wręczył w Bełchatowie promesy z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządowcom z powiatów: piotrkowskiego, radomszczańskiego, pajęczańskiego i bełchatowskiego.