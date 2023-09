Biznes i technologie

Premier: teraz kluczowa jest marka polska

Autor: PAP

Data: 12-09-2023, 15:13

Współpracujemy ze wszystkimi, ale teraz kluczowa jest marka polska - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że podejmie starania, by jak najlepiej wyegzekwować przepis, by m.in. supermarkety mogły prezentować tylko 20 proc. tych artykułów pod własną marką.