Trzeba się skupić na realnej pomocy dla kobiet; robimy wszystko, aby jak najwięcej programów dotyczyło pomocy kobietom w pierwszych latach macierzyństwa i przy powrocie na rynek pracy - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji "Kobiety mają wybór".

Morawiecki wskazywał, że na początku rządów PiS w całej Polsce było około 80 tys. miejsc w żłobkach, a dziś jest to ponad 230 tys. Zapowiedział, utworzenie kolejnych 90 tys. miejsc. "To jest miara tego, co zrobiliśmy realnie, aby zmienić szanse zawodowe kobiet" - dodał.

Premier wskazywał, że największej pomocy kobiety potrzebują w pierwszych latach macierzyństwa i przy powrocie na rynek pracy. "Robimy wszystko, aby jak najwięcej programów tego właśnie dotyczyło" - oświadczył szef rządu.

"Chodzi o równość, równość szans, ale także o to, żeby ta równość była realna. Bo jeśli kobieta rodzi dziecko i chce wrócić na rynek pracy, to już z racji samego tego faktu te warunki są mocno naruszone" - powiedział Morawiecki i przypomniał o programie Mama 4+, który docenia pracę wychowawczą kobiet.

"Trzeba się skupić na realnej pomocy dla kobiet (...), staram się zrobić wszystko, żeby zrozumieć realne potrzeby kobiet na rynku pracy i w życiu społeczno-gospodarczym, i zaadresować je poprzez konkretne działania, konkretne środki z budżetu na poszczególne cele" - dodał.