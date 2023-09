Tworzenie tu miejsc pracy, to jest moje zobowiązanie wobec wszystkich rodaków - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek. Dodał, że jeżeli Polacy zaufają rządowi PiS, będzie dalej tworzyć miejsca pracy, a one będą podnosić wynagrodzenia pracowników.

"Mamy rekord na rynku pracy, także dlatego, że uratowaliśmy takie przedsiębiorstwa jak Siarkopol w Tarnobrzegu, uratowaliśmy i jesteśmy z tego dumni. "Nie" dla wyprzedaży, "tak" dla inwestycji" - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Siarkopolu Tarnobrzeg.

"Nie" dla godowych pensji, "nie" dla bezrobocia, które wypychało ludzi na szparagi pod Berlin, na zmywak do Zachodniej Europy, tylko tu tworzenie miejsc pracy. To jest moje zobowiązanie wobec wszystkich naszych rodaków" - zapewnił Morawicki, dodając, że "jeżeli nam zaufają będziemy dalej tworzyć miejsca pracy, a one będą podnosić wynagrodzenia naszch pracowników." Podkreślił, że to jest sedno polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości: "jak najwyższe wynagrodzenia i jak najwięcej miejsc pracy".