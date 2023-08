W naszych czasach liczba inwestycji drogowych jest 6 do 10 razy większa, w zależności od lat, niż za czasów naszych poprzedników – powiedział w piątek w Kwidzynie premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że co najmniej 25 mld zł z kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych ma trafić do polskich firm.

"W naszych czasach liczba inwestycji drogowych - dróg gminnych i powiatowych, wojewódzkich i wszystkich innych również, ale zwłaszcza tych, które są potrzebne lokalnie dla mieszkańców, dojazd do szkoły, sklepu, szpitala czy znajomych - jest 6 do 10 razy większa, w zależności od lat, niż za czasów naszych poprzedników" - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej w Kwidzynie premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że "wielki skok inwestycyjny za rządów Prawa i Sprawiedliwości" oznacza, iż lokalne firmy mogą się rozwijać.

"Gdzie te pieniądze zostają? One zostają w lokalnych firmach, które funkcjonują tutaj, w Kwidzynie, czy Sztumie - powiat obok - Malborku, Dzierzgoniu czy wielu innych miejscowościach rozsianych tutaj wokół" - powiedział premier podczas wizyty w Kwidzyńskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Budowlanych "Strzelbud".

Morawiecki przypomniał, że w "czasach Tuska zagraniczne koncerny kasowały gigantyczne pieniądze" z polskiego oraz unijnego budżetu, oraz że często podnajmowały lokalne firmy jako podwykonawców.

"My to zmieniliśmy. Zagraniczne firmy, proszę bardzo, mogą pracować tutaj w Polsce, ale dla mnie oczkiem w głowie są polscy przedsiębiorcy. Ci, którzy byli na szarym końcu w czasach Tuska" - dodał Morawiecki.

Podkreślił, że w Hiszpanii czy Portugalii władze wspierały rodzime firmy, a w Polsce "w czasach Tuska polskie firmy bankrutowały". "Polskie firmy budowlane musiały błagać państwo polskie o pieniądze, o przetrwanie" - mówił szef rządu.

"Popatrzmy, jak my się zachowaliśmy w wielkim kryzysie. (...) Setki tysięcy polskich przedsiębiorców skorzystały z pieniędzy na tarczę antykryzysową. Był wielki kryzys, ratowaliśmy polskich - małych, średnich, drobnych, najmniejszych i tych większych przedsiębiorców, bo promocja - to jest dobra - być może w supermarkecie. Tydzień francuski, tydzień hiszpański, tydzień niemiecki, ale my nie chcemy takiej promocji jak za Tuska, że jeden tydzień firmy budowlane idą do Hiszpanów, drugi tydzień - firmy energetyczne idą do Francuzów, trzeci tydzień, tydzień niemiecki - banki idą do Niemców. Tak wyglądała - w dużym stopniu - wyprzedaż polskiego majątku w czasach III RP, w czasach Tuska w szczególności" - ocenił Morawiecki.

Powiedział, że Polska oczywiście chce współpracować i współpracuje z zagranicznymi partnerami, ale nie może być prób wasalizowania mniejszych podmiotów. "Rząd Polski musi służyć polskim przedsiębiorstwom" - zaznaczył.

Mateusz Morawiecki zapewnił jednocześnie, że rząd PiS będzie kontynuował wielkie inwestycje w Polskę lokalną.

"Zrobię wszystko, żeby pieniądze z kolejnej edycji Polskich Inwestycji Strategicznych, co najmniej 25 mld zł w skali kraju, (...) żeby one trafiały do polskich firm" - powiedział szef rządu.

Premier zaapelował, by Polacy kupowali polskie produkty, żeby samorządowcy starali się wspierać polskich przedsiębiorców, m.in zamawiając u nich usługi.

"Tak działa koło zamachowe. Jedna zębatka zahacza o drugą, trzecią. Tworzy się nowe miejsca pracy, ludzie mogą więcej zarabiać, przyciąga się nowych pracowników, Polacy wracają z emigracji. Tak jak tutaj do Kwidzyna również" - dodał Morawiecki.

Podsumowując swoje wystąpienie dodał, że w czasach "farbowanych lisów, którzy dzisiaj przypomnieli sobie o biało-czerwonych flagach, polskie firmy, małe, średnie polskie firmy budowlane, padały jak muchy na budowach, bo były podwykonawcami wielkich zagranicznych koncernów".

"My zmieniliśmy prawo, zrobiliśmy dopłaty, wypłaty dla polskich firm, a dla samorządów potężne środki na inwestycje, jakich nigdy w historii Polski nie było. Albo chcemy to kontynuować, z dbałością o polskiego lokalnego przedsiębiorcę, tego budowlanego i tego, który jest w handlu, usługach, każdej innej branży, albo damy się omamić tym, którzy już raz mieli szansę, schrzanili wszystko, a ich lider potem uciekł do Brukseli, aby zarabiać duże pieniądze. Nie dajmy się tym wszystkim farbowanym lisom" - powiedział Morawiecki.

Kolejny nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych będzie skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Nabór wniosków potrwa do 16 sierpnia br.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych pozwala na realizację inwestycji w całej Polsce dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu. Od początku programu przeznaczonych zostało łącznie 63,4 mld zł, m.in. na remonty szkół i żłobków, obiekty sportowe, odnowione parki, nowe drogi czy sieci wodno-kanalizacyjne.

Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych "Strzelbud" zostało założone w 2003r w Kwidzynie. Wykonuje głównie roboty budowlano-remontowe polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Spółka zajmuje się też całorocznym utrzymaniem dróg. Firma działa głównie na północy Polski.