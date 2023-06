Jedno z kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie zakotwiczone w Polsce - wskazał w piątek premier Mateusz Morawiecki we Wrocławiu odnosząc się do inwestycji Intela. W Polsce będą tworzone inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo i wpływają na rozwój technologiczny - dodał.

Firma Intel poinformowała w piątek, że chce zainwestować 4,6 mld dol. i zatrudnić 2 tys. osób w zakładzie integracji i testowania półprzewodników w okolicach Wrocławia.

"Cieszę się bardzo, że jedno z tych kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie zakotwiczone właśnie w Polsce. To jest coś niezwykle ważnego, że inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo, ale jednocześnie też inwestycje, które niesamowicie wpływają na rozwój technologiczny, będą tutaj tworzone w Polsce" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek na konferencji firmy Intel.

Wskazał, że w Polsce, w Gdańsku, Intel ma swoje najważniejsze centrum badań i rozwoju w Europie. "Świadczy to o tym, jaką wagę firma przykłada do współpracy z Polską i to do współpracy długofalowej" - wskazał.

"Covid i zmiany geopolityczne na świecie, wojna na Ukrainie pokazują, jak ważne jest przebudowanie łańcuchów dostaw w taki sposób, aby były one niezależne od zawirowań globalnych, niezależne również od tych porządków, od tych reżimów międzynarodowych, na których nie do końca, nie zawsze można polegać" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu dodał, że "od teraz, od tej inwestycji Intela, Polska będzie kluczową częścią wcale nie tak bardzo rozbudowanego systemu dostaw tych najwyżej zawansowanych technologii".