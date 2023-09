"Potrzeba dobrej infrastruktury sportowej dla dzieci, młodzieży oraz starszych i taka infrastruktura w Polsce powstaje” – mówił premier Mateusz Morawiecki we wtorek podczas wizyty w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu (woj. zachodniopomorskie). Na jego terenie powstała wielofunkcyjna hala treningowa z 200 m bieżnią lekkoatletyczną oraz 60 m bieżnią z czterema torami do lekkoatletycznych konkurencji sprinterskich.

Podczas wizyty w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) premier nawiązał do sukcesów sportowych siatkarek i siatkarzy reprezentacji Polski.

"Trzeba naszym siatkarzom i siatkarkom naprawdę podziękować, bo ten Mazurek Dąbrowskiego, który słyszymy, te medale, to jest naprawdę coś fenomenalnego. Ale żeby tak się stało, to potrzeba dobrej infrastruktury sportowej dla dzieci, młodzieży oraz starszych i taka infrastruktura w Polsce powstaje" - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Jako przykład podał wielofunkcyjna halę treningową, która powstała w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

Obiekt ma w pełni odpowiadać wielu halowym dyscyplinom sportowym jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, hokej halowy, badminton oraz futsal. Zlokalizowane wewnątrz hali sale przygotowane będą do obsługi m.in. sportów walki (judo, zapasy, karate) oraz szermierki.

Hala posiada też okrężną bieżnię - 200-metrową lekkoatletyczną, czterotorową, z profesjonalną nawierzchnią syntetyczną oraz 60-metrową bieżnię z czterema torami do lekkoatletycznych konkurencji sprinterskich.

"To miejsce będzie niedługo bardzo dobrze skomunikowane. Mamy już kawałeczek drogi ekspresowej S10, ale powstanie wkrótce, w ciągu najbliższych paru lat, S10 od Szczecina w kierunku Piły, będzie też S11" - zapowiedział premier.

Jak podkreślił, "oznacza to, że te tereny, które były wykluczone komunikacyjne, będą dużo lepiej połączone z resztą naszego kraju. To z kolei oznacza, że dużo chętniej będą tutaj przyjeżdżać różni sportowcy, różne drużyny sportowe, by właśnie tutaj doskonalić swoje umiejętności".

"Zamiast walczyć na poziomie wirtualnej gry, wszystkim naszym dzieciom i młodzieży możemy zalecić i poprosić ich, by korzystali z tej wspaniałej infrastruktury, która w Polsce się pojawia" - zaapelował Morawiecki.

Podkreślił też, że nowa inwestycja to infrastruktura, która będzie dawała przestrzeń do rozwoju fizycznego, ale także "kształtowała charaktery, dyscyplinę i samodyscyplinę".

Jak poinformował premier, nowa hala ma zostać oddana do użytku za kilka dni. "W momentach, w których nie będzie użytkowana na cele sportowe, będzie dostępna także dla społeczności lokalnej" - zapewnił.

Po konferencji prasowej dwie osoby rozwinęły transparent z napisem "Pinokio mniej kłamał" i skandowały słowa +przestań kłamać+.