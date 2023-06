W porcie w Świnoujściu na przełomie 2024 i 2025 r. rozpocznie pracę pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych – poinformował premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników 10. Kongresu Morskiego.

Na odbywającym się w Szczecinie we wtorek i w środę 10. Kongresie Morskim planowane są m.in. dyskusje "o nowych wyzwaniach i zagrożeniach dla portów, armatorów i operatorów promowych, stoczni produkcyjnych i remontowych", a także o rozwoju infrastruktury międzynarodowych korytarzy transportowych, żeglugi śródlądowej czy intermodalnych i multimodalnych szlaków komunikacyjno-transportowych.

"Konieczność właściwego reagowania na zmieniającą się sytuację geopolityczną to wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy. Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa w różnych obszarach: energetycznym, żywnościowym i militarnym jest bez wątpienia ważną jego częścią" - napisał premier Mateusz Morawiecki do uczestników 10. Kongresu Morskiego w liście odczytanym we wtorek przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

Premier zaznaczył, że kongres kieruje uwagę całej polskiej gospodarki na Szczecin, podkreśla "determinację miasta i całego Pomorza Zachodniego w wykorzystywaniu możliwości płynących z charakteru jego nadmorskiego położenia".

Zwrócił też uwagę na zakończoną w ub.r. inwestycję pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m oraz na planowaną rozbudowę infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, "która pozwoli na osiągnięcie pełnej funkcjonalności terminali głębokowodnych w porcie zewnętrznym" w tym mieście.

"Dzięki temu port w Świnoujściu stanie się portem węzłowym, wzdłuż szlaków transportowych Bałtyk-Adriatyk-Morze Śródziemne" - napisał premier.

Wskazał również, że na przełomie 2024 i 2025 r. w porcie tym rozpocznie pracę pierwszy w Polce i "jeden z najnowocześniejszych w Europie" terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych, który w pierwszej kolejności posłuży do instalacji komponentów farmy Baltic Power, "a następnie do realizacji kolejnych inwestycji na Bałtyku". Port w Świnoujściu będzie natomiast mógł oferować obsługę nie tylko polskich, ale też zagranicznych inwestycji.

Umowę na dzierżawę portowych terenów podpisano jesienią 2022 r. Zgodnie z harmonogramem budowa terminalu ma ruszyć jeszcze w 2023 r. Zdolność operacyjną terminal osiągnie na przełomie 2024 i 2025 r.

Budowa terminalu składa się z dwóch osobnych inwestycji - części hydrotechnicznej, za którą odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, i części lądowej, realizowanej przez Orlen Neptun. W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście powstają dwa nowe nabrzeża wysunięte o 25 m dalej na wodę w stosunku do istniejących nabrzeży. Pogłębiony zostanie tor wodny na odcinku od obrotnicy Mieleńskiej do nowego terminalu, a materiał z pogłębiania zostanie wykorzystany do wykonania zasypów pomiędzy nowymi a istniejącymi nabrzeżami. W części lądowej inwestycji, za którą odpowiada Orlen Neptun, powstaną nowe powierzchnie składowe dla elementów morskich turbin wiatrowych, takich jak wieże, łopaty i gondole, o łącznej powierzchni około 17 ha, infrastruktura komunikacyjna, a także nowy budynek administracyjno-biurowy.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście odczytanym przez posła PiS Michała Jacha wskazała, że Polska "z ogromną determinacją rozwija obecnie swój potencjał morski", o czym świadczą m.in. "osiągnięcia rodzimego przemysłu stoczniowego, firm transportowych czy wprowadzane innowacje". Zaznaczyła, że w kontekście zmieniającej się rzeczywistości i obecnej sytuacji geopolitycznej kongres jest cenną inicjatywą, ponieważ potrzebne są "pogłębione analizy i trafne rozpoznanie zmieniających się uwarunkowań", a te gwarantuje reprezentatywne grono sektora gospodarki morskiej, przemysłów morskich, nauki i edukacji morskiej oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.