Bezpieczeństwo naszych dzieci wiąże się z tym, żeby postawić weto nielegalnej imigracji. Dzisiaj znajdujemy się w bardzo ważnym momencie naszej historii, grozi nam kolejna potężna fala imigracji z Bliskiego Wschodu – oświadczył w środę w Wysocku Małym premier Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego Wysocko Małe w gminie Godziesze(Wielkopolskie) to miejscowość, w której mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie tak, jak w dużych metropoliach - w Poznaniu, w Warszawie czy we Wrocławiu. Po obejrzeniu nowej inwestycji - żłobka i przedszkola - szef rządu powiedział, że obiekt jest bardzo nowoczesny, którego nie można się powstydzić w XXI wieku. "Przepiękny, wspaniały obiekt dla najmłodszych dzieci" - powiedział premier.

Zachęcał też mieszkańców Polski do przeprowadzenia eksperymentu. "Chciałbym was poprosić o to, niezależnie, gdzie mieszkacie, żebyście zapytali swojego wójta, burmistrza czy prezydenta, jak wyglądały inwestycje jakieś 8 lat temu. Nieprzypadkowo wybieram tę datę, ponieważ to był ostatni rok rządów Platformy Obywatelskiej. Zobaczcie, jak wyglądały inwestycje za Tuska, inwestycje w bezpieczeństwo dzieci, w ścieżki rowerowe, nowe i bezpieczne drogi, żeby dzieci mogły chodnikiem iść do szkoły a nie gdzieś jakimś poboczem" - powiedział Morawiecki.

Poinformował, że za rządów Tuska w Polsce stworzono 87 tysięcy miejsc w żłobkach, "czyli tyle ile kot napłakał". Za rządów PiS - jak podkreślił - jest już prawie 250 tys. miejsc i kolejne 100 tys. są tworzone.

"Bezpieczeństwo naszych dzieci wiąże się także z tym, żeby postawić weto nielegalnej imigracji. Dzisiaj znajdujemy się w bardzo ważnym momencie naszej historii, grozi nam kolejna potężna fala imigracji z Bliskiego Wschodu" - oświadczył premier.

"Zobaczcie, co dzieje się w Palestynie, w Izraelu, tam walki rozgorzały z ogromną mocą. To oznacza, że już do Europy szykują się setki tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu. To są często islamscy młodzi mężczyźni, którzy z prawami kobiet nie mają nic wspólnego. Warto ustrzec się przed taką nielegalną, wielką imigracją" - zauważył szef rządu.

"Dlatego bardzo proszę wszystkich, aby w niedzielę wypowiedzieć się w referendum, czy chcemy tej nielegalnej imigracji, za którą głosowała niedawno w ramach paktu migracyjnego partia Tuska" - powiedział Morawiecki. "W Europie oni głosowali za paktem migracyjnym. Słyszę, że w jego ramach jest przyjmowanie nielegalnych imigrantów i partia Tuska już za tym zagłosowała. Tacy obłudnicy, tak mu tam kazali zagłosować, pewnie za jakieś stanowisko" - zaznaczył.

Zdaniem premiera Polaków czeka fundamentalny wybór dotyczący ich bezpieczeństwa. "Albo będziemy sami się rządzili we własnym kraju, albo Berlin i Bruksela będą nam narzucały kolejne dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów" - oświadczył.

Morawiecki dodał, że rozmawiał z premierem Szwecji kilka dni temu. "Wojsko wyprowadza na ulice. W ciągu ostatniego miesiąca, któryś z jego ministrów powiedział, że to jest najczarniejszy miesiąc. W samych tylko strzelaninach zginęło 12 osób" - mówił.

"U nas nie ma strzelanin, u nas jest bezpiecznie, jesteśmy bezpiecznym krajem i dlatego, aby tak zostało, abyśmy mogli się cieszyć takimi żłobkami i przedszkolami jak tutaj w Wielkopolsce, proszę, żebyśmy wszyscy poszli do referendum i głośno wypowiedzieli się cztery razy nie a w szczególności przeciw nielegalnej imigracji z Bliskiego Wschodu" - zaapelował szef rządu.

Premier zaapelował też do Polaków, żeby zrobili wszystko, żeby "nasz kraj pozostał bezpieczny dla naszych dzieci, kobiet i rodzin".

Nowoczesne żłobek i przedszkole z placem zabaw w Wysocku Małym oddano do użytku w 2022 r. Obiekt powstał przy miejscowej szkole podstawowej, do której dobudowano łącznik do hali sportowej, żeby połączyć wszystkie budynki. Budowle posiadają też wspólne zaplecze kuchenne i jadalnię.

Wójt Przygodzic Krzysztof Rasiak powiedział, że placówka może pochwalić się bogatą ofertą zajęć. Z opieki korzysta blisko setka dzieci. Koszt inwestycji wyniósł 8,2 mln zł. Kwota dofinansowania wyniosła ok. 4 mln złotych. Zadanie współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Maluch+ oraz ze środków unijnych.