Premier: wartość pomocy rządu w drugiej fali pandemii może dojść do 20 mld zł

ZPPHiU: zwolnienie z czynszu to za mało, jeśli galerie będą dłużej zamknięte

Szef rządu był pytany podczas piątkowej konferencji prasowej o koszt przedstawionych instrumentów pomocowych dla firm. "Całkowity minimalny koszt będzie oscylował wokół 9-10 mld zł - już dzisiaj to wiemy" - odpowiedział. Zastrzegł jednocześnie, że jeżeli będzie potrzebna "narodowa kwarantanna, jeszcze głębsze zamknięcie gospodarki za tydzień - dwa tygodnie, to ten koszt będzie na pewno większy co najmniej o 5-10 mld zł".

Wskazał, że te szacunki są różne, "jednak nasza emisja obligacji, zabezpieczenie potrzeb pożyczkowych rządu w tym roku jest już w całości zapewnione".

Premier przypomniał, że w trakcie wiosennej fali pandemii łączny wolumen wsparcia firm z Tarczy antykryzysowej przekroczył 150 mld zł.

Jak poinformowała Kancelaria Premiera, z tej kwoty 60,8 mld zł przeznaczono na działania pomocowe realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju, 26,8 mld zł na działania pomocowe realizowane przez byłe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 23,9 mld zł z przeznaczeniem m.in. na kredyty dla MŚP z gwarancjami, 17 mld - na zwolnienie ze składek ZUS, 14,4 mld zł - kredyty dla dużych i średnich firm, 5 mld na świadczenie postojowe, 1,13 mld zł na finansowanie UE dla MŚP, a 312,9 mln zł - na dodatek solidarnościowy.

Morawiecki dodał, że od początku pandemii wydano 300 mld zł na walkę z COVID-19. Podkreślił, że w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem kluczowa jest obrona miejsc pracy. "5 mln miejsc pracy, tyle (...) obroniliśmy w ostatnich kilku miesiącach" - stwierdził szef rządu.

Przedstawiając instrumenty pomocowe dla firm premier oświadczył, że pierwszym elementem mają być subwencje z tarczy finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych, pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem analogicznego okresu w 2019 r.

Drugim elementem ma być umorzenie części subwencji z tarczy finansowej PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach objętych restrykcjami sanitarnymi, pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc.

Następnym punktem jest wydłużenie programu tarczy finansowej dla dużych firm co najmniej do wiosny 2021 r. Kontynuowane mają być programy gwarancji: de minimis dla małych i średnich, oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm.